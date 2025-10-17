Ο Τραμπ επιβεβαίωσε αεροπορική επιδρομή σε υποβρύχιο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Αεροπορική επιδρομή από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε υποβρύχιο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, επιβεβαίωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιδρομή αυτή αποτελεί την έκτη κατά σειρά από την αρχή του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του «ναρκωτρομοκρατικού» δικτύου που συνδέεται με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων, ενώ δύο επιζώντες διασώθηκαν και κρατούνται σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ αναφέρουν επιζώντες μετά από στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το στόχο ως «υποβρύχιο ναρκωτικών», κατασκευασμένο ειδικά για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Η επιδρομή αυτή εντάσσεται σε μια σειρά στρατιωτικών ενεργειών που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καταδρομικών πυραυλικών καταστροφέων, αεροσκαφών F-35, πυρηνικού υποβρυχίου και περισσότερων από 6.000 στρατιωτών στην περιοχή. Επιπλέον, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, εντείνοντας τις εντάσεις με την κυβέρνηση Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα έχει προσφύγει στον ΟΗΕ, ζητώντας αναγνώριση των επιθέσεων ως παραβίαση της κυριαρχίας της.

Στην Ουάσινγκτον, η πολιτική και νομική πίεση αυξάνεται, με μέλη του Κογκρέσου να αμφισβητούν τη νομιμότητα των στρατιωτικών ενεργειών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.