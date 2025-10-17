Logo Image

Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους στη Ρωσία

Κόσμος

epa12460753 US President Donald Trump (L) greets Ukrainian President Volodymyr Zelensky as he arrives at the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 17 October 2025. The leaders are scheduled for a working lunch in the Cabinet Room, where President Zelensky is expected to request long-range missiles as part of an arms package. EPA/SHAWN THEW

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Χ άρτες με πιθανούς στόχους για επιθέσεις στη Ρωσία φέρεται να έδειξε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Η πληροφορία που μεταδόθηκε από τα διεθνή πρακτορεία διοχετεύτηκε από πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Στους χάρτες υπάρχουν σημεία πίεσης στις ρωσικές άμυνες και στην πολεμική οικονομία που θα μπορούσαν να πλήττονται προκειμένου να εξαναγκαστεί ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο», είπε η πηγή σε δημοσιογράφους από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

