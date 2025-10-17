Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους στη Ρωσία

Χ άρτες με πιθανούς στόχους για επιθέσεις στη Ρωσία φέρεται να έδειξε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Η πληροφορία που μεταδόθηκε από τα διεθνή πρακτορεία διοχετεύτηκε από πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

«Στους χάρτες υπάρχουν σημεία πίεσης στις ρωσικές άμυνες και στην πολεμική οικονομία που θα μπορούσαν να πλήττονται προκειμένου να εξαναγκαστεί ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο», είπε η πηγή σε δημοσιογράφους από διάφορα μέσα ενημέρωσης.