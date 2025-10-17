Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου στη Σερβία

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους σε ένα εργοστάσιο ανατράπηκε, στη βορειοδυτική Σερβία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε περιοχή που απέχει 70 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι.

Το διώροφο λεωφορείο «ξέφυγε από τον δρόμο για άγνωστους λόγους και ανατράπηκε» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι ο οδηγός του έχει συλληφθεί.

Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για δύο νεκρούς και περίπου 80 τραυματίες. Ο διευθυντής του τοπικού νοσοκομείου, ο Βόϊσαβ Μίρνιτς, εξήγησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε.

«Από τους 61 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 39 νοσηλεύονται», είπε ο Μίρνιτς, σημειώνοντας ότι πολλοί είναι «σε σοβαρή κατάσταση».

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζομένους ενός εργοστασίου της εταιρείας HealthCare που κατασκευάζει μαξιλάρια και στρώματα από αφρό μνήμης. Η HealtCare είναι θυγατρική μιας κινεζικής εταιρείας.