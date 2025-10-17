Reuters: Πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού κρατά επιζώντες από πλήγμα σε πλοίο στην Καραϊβική

Ο αμερικανικός στρατός κρατά δύο επιζώντες πάνω σε πολεμικό πλοίο του Ναυτικού, αφού τους διέσωσε από ύποπτο πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική, το οποίο δέχθηκε πλήγμα από αμερικανική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο άλλους, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters την Παρασκευή.

Η αποκάλυψη, που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα, δημιουργεί την πιθανότητα οι επιζώντες της επίθεσης της Πέμπτης να θεωρηθούν οι πρώτοι αιχμάλωτοι πολέμου σε μια σύγκρουση που έχει κηρύξει ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο του αγώνα του ενάντια στην «απειλή των ναρκοτρομοκρατών», την οποία –όπως υποστηρίζει– πηγάζει από τη Βενεζουέλα.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.

Ύποπτο ημι-υποβρύχιο σκάφος και επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σκάφος που δέχθηκε το πλήγμα κινήθηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πιθανότατα ήταν ημι-υποβρύχιο — τύπος σκάφους που χρησιμοποιούν συχνά οι διακινητές ναρκωτικών για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Πέντε διαφορετικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο για να περισυλλέξουν τους επιζώντες και να τους μεταφέρουν πίσω στο πολεμικό πλοίο.

Μέχρι την επιχείρηση της Πέμπτης, οι αμερικανικές επιθέσεις σε ύποπτα πλοία μεταφοράς ναρκωτικών ανοιχτά της Βενεζουέλας δεν είχαν αφήσει γνωστούς επιζώντες, ενώ τα βίντεο που είχε δώσει στη δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ έδειχναν πλοία να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Νομιμότητα των επιθέσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι προηγούμενες επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 27 ανθρώπων, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε νομικούς και Δημοκρατικούς βουλευτές, οι οποίοι αμφισβητούν αν οι ενέργειες αυτές συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο περί πολέμου.

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη F-35, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες, καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη βενεζουελάνικη κυβέρνηση.

Μυστικές επιχειρήσεις της CIA και αντιδράσεις της Βενεζουέλας

Την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εγκρίνει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, ενισχύοντας τις υποψίες στο Καράκας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Σε επιστολή που απέστειλε αυτή την εβδομάδα στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την οποία είδε το Reuters, ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ, Σαμουέλ Μονκάδα, ζήτησε από τον Οργανισμό να αποφανθεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στα χωρικά ύδατα της χώρας είναι παράνομες και να εκδώσει ανακοίνωση υπέρ της κυριαρχίας της Βενεζουέλας.

Η νομική βάση των επιχειρήσεων και αλλαγές στη διοίκηση

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο –σε έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters– ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν πλέον σε «μια μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση». Το έγγραφο αυτό επιχειρούσε να εξηγήσει τη νομική βάση της κυβέρνησης Τραμπ για την ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος στην Καραϊβική.

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν, το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι οι αντιναρκωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή δεν θα τελούν πλέον υπό τον έλεγχο της Νότιας Διοίκησης, που εδρεύει στο Μαϊάμι και επιβλέπει τις αμερικανικές στρατιωτικές δραστηριότητες στη Λατινική Αμερική.

Αντίθετα, ανατέθηκε η ευθύνη σε μια νεοσύστατη ειδική δύναμη υπό τη διοίκηση του Β΄ Εκστρατευτικού Σώματος Πεζοναυτών, μιας μονάδας ταχείας αντίδρασης με έδρα το Καμπ Λεζέν στη Βόρεια Καρολίνα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έκπληξη σε στρατιωτικούς αναλυτές, καθώς συνήθως μια επιχειρησιακή διοίκηση όπως η Southern Command θα είχε τον έλεγχο τέτοιων υψηλού προφίλ αποστολών.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ο ναύαρχος επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του έτους — δύο χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο — σε μια απροσδόκητη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Reuters