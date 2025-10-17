Logo Image

Ισραήλ: Ο στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η Χαμάς να επιστρέψει τη σορό ενός ομήρου αργότερα απόψε

Κόσμος

REUTERS/Stringer

Τι μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις(IDF) προετοιμάζονται για την πιθανότητα η Χαμάς να επιστρέψει τη σορό ενός ομήρου αργότερα απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινές εφημερίδας Times of Israel.

Προς το παρόν, οι σοροί 19 ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Πλατφόρμες και εικόνες από νωρίτερα σήμερα έδειξαν μέλη της Χαμάς να σκάβουν στο οικιστικό συγκρότημα Χαμάντ Τάουν στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης να κατονομάζουν έναν όμηρο του οποίου το σώμα προφανώς ήταν θαμμένο σε μια σήραγγα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Times of Israel 

