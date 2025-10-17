Βρετανία: Παραιτείται από τους βασιλικούς του τίτλους ο πρίγκιπας Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου αποχωρεί από τα βασιλικά του αξιώματα, ανάμεσά τους το Δουκάτο της Υόρκης, μετά από συμφωνία με τον βασιλιά Κάρολο. Όπως δήλωσε, οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον του αποσπούν την προσοχή από τις υποχρεώσεις της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η απόφαση έρχεται μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και Κινέζους αξιωματούχους που φέρονται να σχετίζονται με κατασκοπεία. Παρά την αποχώρηση από τον Τάγμα της Περικνημίδας, ο Άντριου διατηρεί τον τίτλο του πρίγκιπα, ως γιος της Ελισάβετ Β΄.

Και η πρώην σύζυγός του, Σάρα, χάνει τον τίτλο της, περιοριζόμενη πλέον στον προσωπικό της τίτλο Σάρα Φέργκιουσον.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Άντριου, καθώς είχε προηγηθεί έντονη πίεση τόσο από τον βασιλιά όσο και από το Παλάτι.