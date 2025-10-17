Τραμπ: Θα συναντηθώ με τον Σι σε «μερικές εβδομάδες» – «Θα μπορούσε» να υπάρξει συμφωνία για τους δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «τα πηγαίνουν καλά με την Κίνα» και ότι θα συναντηθεί σύντομα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

«Νομίζω ότι τα πηγαίνουμε καλά με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σήμερα στον Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα συναντηθούμε σε μερικές εβδομάδες. Θα συναντηθούμε στη Νότια Κορέα».

Ερωτηθείς αν αυτή η συνάντηση θα προχωρήσει, ο Τραμπ απάντησε «Νομίζω ναι». «Θέλουν να συναντηθούμε, θα θέλαμε να συναντηθούμε. Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι και θα δούμε τι θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όταν ρωτήθηκε ο Τραμπ αν ελπίζει σε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Θα μπορούσε».

«Και νομίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή και για τους δύο. Νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι», υπογράμμισε.