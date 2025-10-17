Σε Ισραήλ και Αίγυπτο θα μεταβεί ο Γουίτκοφ την επόμενη εβδομάδα για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας για τη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή το βράδυ της Κυριακής για να παρακολουθήσει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Τα δημοσιεύματα επιβεβαιώνοι οι Times of Israel επικαλούμενοι πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Μια άλλη πηγή δήλωσε στο Axios ότι ο Γουίτκοφ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο, και πιθανότατα θα μεταβεί και στη Γάζα.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να προσπαθήσει να σημειώσει πρόοδο στη δημιουργία της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) και στην ανοικοδόμηση περιοχών της Γάζας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ιδίως της Ράφα, αναφέρει η έκθεση.

Δυσφορία στο Ισραήλ για την καθυστέρηση παράδοσης των σορών

Σύμφωνα με το Axios, η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εν μέσω αυξανόμενης δυσφορίας στο Ισραήλ σχετικά με αυτό που θεωρείται ότι η Χαμάς καθυστερεί την επιστροφή των σορών των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, και με την τρομοκρατική ομάδα να σκοτώνει και να συλλαμβάνει μέλη αντίπαλων ομάδων στη Λωρίδα.

«Πιστεύουμε ότι η Χαμάς κρατάει επτά έως δέκα σορούς που μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Επιλέγουν να μην το κάνουν και δημιουργούν κρίση», δήλωσε στο πρακτορείο ένας ανώνυμος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου

Ο αξιωματούχος επισήμανε στο Axios ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς ο τελευταίος συναντιόταν με συμβούλους σχετικά με την άρνηση της Χαμάς να επιστρέψει περισσότερες σορούς, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ τις ανησυχίες του για το θέμα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Axios ότι ο Τραμπ είπε ότι εργάζεται πάνω στο θέμα.

Το Axios και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πει στο Ισραήλ ότι το ζήτημα των σορών των ομήρων δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την επιβολή κυρώσεων ή για τον επηρεασμό της εφαρμογής ανώνυμων επόμενων βημάτων της συμφωνίας. Ενώ το Ισραήλ έχει απειλήσει με κυρώσεις, όπως η μείωση της εισόδου βοήθειας στη Λωρίδα, δεν έχει αναλάβει δράση, σημειώνει το Kan.

Η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς εννέα νεκρών ομήρων από τότε που αποδέχτηκε την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο τη Δευτέρα είδε την απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τρομοκρατικές ομάδες στη Λωρίδα. Οι σοροί 19 ακόμη ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Times of Israel