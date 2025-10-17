ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιδοκίμασε την ενδυματολογική εμφάνιση του Ζελένσκι – «Μου αρέσει»

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Λίγο πριν λάβει ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ο Τραμπ σχολίασε την ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού προέδρου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι ωραίος με αυτό το σακάκι. Είναι πραγματικά κομψό. Μου αρέσει».

❗️Trump to Zelensky: I like your jacket! It looks really stylish! pic.twitter.com/9nveWkl8X6 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) October 17, 2025



Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών στο Οβάλ Γραφείο, ένας δημοσιογράφος είχε ασκήσει κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή δεν εμφανίζεται με κοστούμι στις επίσημες συναντήσεις με τους παγκόσμιους ηγέτες.