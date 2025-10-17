Ισραηλινά πλήγματα στον Νότιο Λίβανο: Ειδικός του ΟΗΕ μιλά για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου

Τα φονικά ισραηλινά πλήγματα που έχουν στόχο οχήματα στον Λίβανο από την έναρξη της εκεχειρίας τον Νοέμβριο θα μπορούσαν να συνιστούν «εγκλήματα πολέμου», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ.

Νέο ισραηλινό πλήγμα σήμερα είχε στόχο ένα αυτοκίνητο στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τα επίσημα μέσα ενημέρωσης που δεν ανακοίνωσαν τον απολογισμό, την επομένη σφοδρών επιδρομών κατά των υποδομών, εκ των οποίων ένα εργοστάσιο τσιμέντου.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι στοιχοθετεί μέλη ή στόχους της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των πληγμάτων του, εκ των οποίων δεκάδες στόχευσαν ανθρώπους που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ήταν στο τιμόνι των αυτοκινήτων τους ή χειρίζονταν εκσκαφείς.

Όσα δήλωσε ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ

«Αν δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι οι πολίτες αυτοί έχουν διπλούς στόχους (στρατιωτικούς), τα πλήγματα είναι παράνομα», δήλωσε ο Μόρις Τίντμπολ Μπινζ, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις.

«Οι δολοφονίες ως αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων προσιδιάζουν, κατά τη γνώμη μου, σε εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε σε γραπτή δήλωση.

Θύματα και ζημιές από τα πλήγματα

Το βράδυ της Πέμπτης, ισραηλινά πλήγματα, από τα πιο σφοδρά μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο, προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «έπληξε υποδομές τρομοκρατών της Χεζμπολαχ» αλλά ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι στοχοθετήθηκαν «μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Καταστροφή στρατηγικών υποδομών και αντιδράσεις

Το Γραφείο Υδάτων του νοτίου Λιβάνου δήλωσε ότι οι επιδρομές κατέστρεψαν τη στρατηγικής σημασίας αποθήκη καυσίμων του.

Η εγκατάσταση που επλήγη «περιείχε μισό εκατομμύρια λίτρα καυσίμων, τα οποία το Γραφείο Υδάτων προόριζε για τα χωριά και τις πόλεις του νότου για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών για σταθμούς ύδρευσης και πηγάδια», σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού.

Ένα εργοστάσιο τσιμέντου επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές από τις επιδρομές χθες το βράδυ στον νότο. «Είμαστε ένα εντελώς μη στρατιωτικό κτιριακό συγκρότημα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος πωλήσεων Άλι Χαλίφε, σύμφωνα με τον οποίο περισσότερα από δέκα πλήγματα στόχευσαν το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε χθες το βράδυ τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την κατάσβεση τεράστιας πυρκαγιάς μέσα στο εργοστάσιο αυτό.

Ο Χαλίφε εξήγησε ότι το μέρος όπου ήταν αποθηκευμένη η υγρή πίσσα, όπως και καύσιμα και ντίζελ, αποτέλεσε στόχο, με συνέπεια να προκληθεί η πυρκαγιά.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε «μια συστηματική πολιτική» του Ισραήλ «που έχει στόχο να καταστρέφει τις παραγωγικές υποδομές».

Την περασμένη εβδομάδα, η ισραηλινή αεροπορία στοχοθέτησε έναν στόλο εκσκαφέων στον νότο, καταστρέφοντας περισσότερα από 300 οχήματα και μηχανήματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ