ΗΠΑ: Διεθνές κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων – Προφυλακιστέος ο 21χρονος Ελληνοαμερικανός

Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός, που φέρεται να κατείχε ηγετικό ρόλο σε διεθνές κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και διακίνησης παιδικής πορνογραφίας, γνωστό ως «Δίκτυο 764», σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η οργάνωση, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσέγγιζε εφήβους μέσω δημοφιλών διαδικτυακών πλατφορμών, προσποιούμενη φιλικές σχέσεις, και στη συνέχεια τους υποχρέωνε σε σεξουαλική και βίαιη συμπεριφορά.

Στην απολογία του, ο 21χρονος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε την επίμαχη εφαρμογή, αλλά διευκρίνισε ότι «δεν είμαι υπεύθυνος για τη δημιουργία της ούτε διαχειριστής».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο νεαρός είχε συλληφθεί τον Απρίλιο με ένταλμα των αμερικανικών Αρχών, αλλά λόγω της ελληνικής καταγωγής του δεν εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Τώρα αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες στη χώρα μας.

Ανάμεσα στις κατηγορίες περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η διακίνηση πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου, η πρόκληση σωματικών βλαβών και η εκμετάλλευση ευάλωτων ατόμων διαδικτυακά.

Υπό κράτηση βρίσκεται επίσης ένας 18χρονος, που φέρεται να συνεργαζόταν με τον 21χρονο στο πλαίσιο του δικτύου.

Δομή και λειτουργία του «Δικτύου 764»

Το δίκτυο περιλαμβάνει ηγετικά στελέχη και μέλη που συνδέονται μέσω διαφόρων διαδικτυακών καναλιών. Έρευνα του FBI αναδεικνύει το «Inferno 764», μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, ως κύριο εργαλείο επικοινωνίας των ηγετών.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο 21χρονος φέρεται να διαχειριζόταν το συγκεκριμένο κανάλι. Η οργάνωση χαρακτηρίζεται ως «διαδικτυακή σέχτα παιδόφιλων και σαδιστών».

Τα μέλη του «764» χρησιμοποιούσαν υλικό από τα θύματα για να τα εξαναγκάσουν να παράσχουν ακόμη πιο ακραίο περιεχόμενο: χαράξεις ονομάτων στα σώματα, αυτοπυρπολήσεις, κακοποίηση κατοικιδίων ή αδελφών, ακόμα και αυτοκτονίες.

Η οργάνωση επικεντρώνεται κυρίως σε ανήλικα κορίτσια, αλλά σύμφωνα με το FBI, στόχος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε — ανήλικοι ή ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. Τα θύματα συνήθως έχουν ηλικία 10 έως 17 ετών, ενώ έχουν εντοπιστεί και παιδιά μόλις 9 ετών.

Οι Αρχές περιγράφουν το «Δίκτυο 764» ως ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, με διασυνδέσεις σε περισσότερες από 55 χώρες.