Γάζα: Τούρκοι ειδικοί σε θέματα καταστροφών φέρεται να αναμένουν την άδεια του Ισραήλ για να βοηθήσουν στην ανάκτηση των σορών ομήρων

Μια ομάδα Τούρκων ειδικών σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών βρίσκεται στα αιγυπτιακά σύνορα, αναμένοντας την ισραηλινή άδεια για να εισέλθει στη Γάζα και να βοηθήσει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος στο AFP.

Η 81μελής ομάδα της Τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) είναι εξοπλισμένη με εξειδικευμένα εργαλεία έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ανίχνευσης ζωής και εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας.

«Αυτή τη στιγμή περιμένουν στα σύνορα στην αιγυπτιακή πλευρά», λέει ο αξιωματούχος.

Η ομάδα είναι έτοιμη να εντοπίσει και να ανακτήσει σορούς παγιδευμένες κάτω από τα ερείπια.

Ασάφεια από το Ισραήλ για την αδειοδότηση

«Παραμένει ασαφές πότε το Ισραήλ θα επιτρέψει στην τουρκική ομάδα να εισέλθει στη Γάζα», λέει ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Αρχικά, το Ισραήλ προτίμησε να συνεργαστεί με μια ομάδα του Κατάρ, αλλά ελπίζουμε ότι η αντιπροσωπεία μας θα έχει σύντομα πρόσβαση», πρόσθεσε.

Μια πηγή από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λέει στο AFP ότι η τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να εισέλθει στη Γάζα μέχρι την Κυριακή.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες δεν λειτουργούν τα περάσματα κατά τη διάρκεια του εβραϊκού Σαββάτου.

Το προσωπικό της AFAD έχει εμπειρία στην επιχείρηση υπό ακραίες συνθήκες, έχοντας ανταποκριθεί σε πολυάριθμες φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένου του καταστροφικού σεισμού στη νοτιοανατολική Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 53.000 ανθρώπους.

Η αποστολή της AFAD

Ο Τούρκος αξιωματούχος σημειώνει ότι η αποστολή της ομάδας περιλαμβάνει τον εντοπισμό παλαιστινιακών και ισραηλινών σορών, συμπεριλαμβανομένων ομήρων που πιστεύεται ότι είναι θαμμένοι ή κρυμμένοι σε καταρρεύσαντες κατασκευές.

Ωστόσο, το έργο είναι περίπλοκο επειδή ορισμένοι Ισραηλινοί όμηροι μπορεί να έχουν μεταμφιεστεί σε τοπικά ρούχα για να αποφύγουν τον εντοπισμό από ισραηλινά drones κατά τις μεταφορές.

«Αυτή η κατάσταση αναμένεται να περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και να καθυστερήσει την πρόοδο», λέει ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Χαμάς αναμένεται να παράσχει δεδομένα τοποθεσίας που σχετίζονται με τους ομήρους.

Ορισμένοι παρατηρητές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή κακή χρήση του βαρέος εξοπλισμού της τουρκικής ομάδας, με φόβους ότι θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για πρόσβαση σε υπόγειες σήραγγες.

Πηγή: AFP, Times of Israel