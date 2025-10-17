Συνάντηση Φιντάν με τον Γερμανό ΥΠΕΞ: Άγκυρα και Βερολίνο ενισχύουν τη στρατιωτική συνεργασία τους

Η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας, καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις στους πολέμους της Γάζας και της Ουκρανίας, κυριάρχησαν στις συνομιλίες που πραγματοποίησε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στην Άγκυρα.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Γερμανία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες που διαθέτει η Τουρκία και τη σημασία των κοινοπρακτικών έργων, παρά τους περιορισμούς που υπάρχουν. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Η Τουρκία ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε την Τουρκία «αξιόπιστο και ουσιαστικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», σημειώνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών είναι φυσική και αναγκαία.

Τόνισε ότι οι παράγοντες όπως η τιμή και η ποιότητα λαμβάνονται υπόψη στις κοινές αγορές, πάντα με γνώμονα την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ επισήμανε ότι η Γερμανία δεν θέτει περιορισμούς στη συνεργασία με την Τουρκία.

Σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας

Οι διμερείς συνομιλίες επεκτάθηκαν και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, με τον Φιντάν να υπενθυμίζει ότι η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας.

Αναφέρθηκε σε εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν και χαρακτήρισε σημαντική την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην πορεία της προς την Ευρώπη, όπως και η κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν.

Όσα είπαν για της θεωρήσεις Σένγκεν

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φιντάν επανέφερε ζητήματα όπως η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και οι δυσκολίες των Τούρκων πολιτών στην απόκτηση θεωρήσεων Σένγκεν, σημειώνοντας ότι παρά τις βελτιώσεις από την ΕΕ, τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί πλήρως.

Ανθρωπιστικές προσεγγίσεις για τη Γάζα

Η κατάσταση στη Γάζα αποτέλεσε επίσης κεντρικό θέμα των συνομιλιών. Ο Βάντεφουλ τόνισε ότι η Γερμανία δεν έμεινε αδιάφορη απέναντι στις τραγικές εξελίξεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, επισημαίνοντας τη δυσανάλογη απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Βερολίνο έχει περιορίσει την αποστολή όπλων προς το Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα, υποστηρίζοντας τη λύση των δύο κρατών και τη συμμόρφωση με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο Φιντάν επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας να στηρίζει την ανοικοδόμηση της Γάζας και την ελπίδα της Παλαιστίνης.

Κυρώσεις κατά της Μόσχας

Σχετικά με την Ουκρανία, ο Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι η ρωσική επιθετικότητα απειλεί όχι μόνο την Ουκρανία αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, τονίζοντας τη σημασία των 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την αποτροπή περαιτέρω επενδύσεων στον πόλεμο.

Ο Φιντάν επεσήμανε την ανάγκη διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και την αποφυγή εξάπλωσης των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες συνέπειες για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Συρία και αυτοδιάθεση των κοινωνικών ομάδων

Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν και τις εξελίξεις στη Συρία, με τον Βάντεφουλ να τονίζει ότι η Γερμανία επιδιώκει όλες οι κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

