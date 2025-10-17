Live: Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι θέλουν να τελείωσει ο πόλεμος – Κλιμάκωση οι Τόμαχοκ, αλλά θα το δούμε

Στον Λευκό Οίκο έφθασε λίγο στις 8:30 το απόγευμα της Παρασκευής ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντάται αυτήν την ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, περιμένοντας να υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του, δέχθηκε ήδη τις πρώτες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και συγκεκριμένα εάν θεωρεί ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαπραγματεύεται με καλή πίστη» και αν πιστεύει ότι «μπορεί να πείσει τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο», χωρίς να λάβουν απάντηση αό τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Εντός της αιθούσης του υπουργικού συμβουλίου, (οι κοινές δηλώσεις δεν έγιναν αυτή τη φορά στο Οβάλ Γραφείο) Τραμπ και Ζελένσκι δέχθηκαν βροχή ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους.

«Τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά», εκτίμησε ο Τραμπ, ο οποίος, όχι τυχαία, επεφύλαξε και ένα ενδυματολογικό έπαινο για τον Ζελένσκι.

Στην ουσία των δηλώσεων τους:

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι «τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι» θέλουν το τέλος του πολέμου».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πιθανότητα χρήσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία με σκοπό να χτυπήσει βαθύτερα τη Ρωσία.

«Θα το συζητήσουμε αυτό», λέει. «Είναι μια κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε».

Γιατί στην Ουγγαρία

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία και απέδωσε την επιλογή της χώρας ουσιαστικά στον Βίκτορ Όρμπαν: Η Ουγγαρία είναι μια ασφαλής χώρα. Ο Ορμπαν είναι ένας πολύ καλός ηγέτης από την άποψη της διακυβέρνησης της χώρας του. Δεν έχει πολλά από τα προβλήματα που έχουν άλλες χώρες»

Ερωτηθείς αν στη συνάντηση θα συμμετάσχει ο Ζελένσκι, είπε ότι αυτό «θα καθοριστεί» αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει «κακία» μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

«Θέλουμε να είναι άνετο για όλους», είπε ο Τραμπ. «Θα συμμετέχουμε σε τριάδες, αλλά μπορεί να γίνει και ξεχωριστά». Σε κάθε περίπτωση θα κρατάμε τον Ζελένσκι ενήμερο».

Το κείμενο ανανεώνεται

Η συνάντηση των δύο ανδρών έρχεται μία ημέρα μετά την επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν και την κατ’ αρχήν συμφωνία τους για μία νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη, για την υλοποίηση της οποίας, ωστόσο, το Κρεμλίνο ήδη διαμηνύει ότι πρέπει να «γίνουν πολλά προηγουμένως».

Χθες, μέσω Truth Social, Τραμπ περιέγραψε την επικοινωνία του με τον Πούτιν ως «καλή και παραγωγική», και εμφανίσθηλε αισιόδοξος ότι «πραγματοποιήθηκε μεγάλη πρόοδος».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εξέφρασε αργά χθες το βράδυ την ελπίδα του ότι «είναι η κατάλληλη στιγμή για διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», επικαλούμενος και το μομέντουμ της συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα εμφανίστηκε πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου «μόλις άκουσε για τους πυραύλους Τόμαχοκ» που το Κίεβο επιδιώκει να αποκτήσει.