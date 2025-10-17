Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί Ισραήλ και Λίβανο να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών χαιρετίζει το έργο του Λιβάνου για την άσκηση της κυριαρχίας του σε ολόκληρη τη χώρα και προτρέπει το Ισραήλ και τον Λίβανο να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε πέρυσι.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας χαιρέτισαν τις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις της λιβανέζικης κυβέρνησης να ασκήσει την κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτειά της, μέσω των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων (LAF) και να μην αναγνωρίσει καμία άλλη εξουσία εκτός από αυτήν της κυβέρνησης του Λιβάνου», αναφέρει ο διεθνής οργανισμός.

Ο οργανισμός προτρέπει επίσης τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να υποστηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στην ανάπτυξή τους νότια του ποταμού Λιτάνι.

Σύμφωνα με την εκεχειρία που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ήταν υποχρεωμένα να αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο, ενώ η UNIFIL αναπτύχθηκε εκεί παράλληλα με τον λιβανέζικο στρατό, εν μέρει για να βοηθήσει στην αποσυναρμολόγηση των υποδομών της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έχει διατηρήσει τα στρατεύματά του σε πέντε τοποθεσίες που θεωρεί στρατηγικές και συνέχισε να πραγματοποιεί τακτικές επιθέσεις σε αυτό που θεωρεί στόχους της Χεζμπολάχ που παραβιάζουν την εκεχειρία.

Πλήρης στήριξη στη UNIFIL

Η δήλωση παρέχει επίσης πλήρη υποστήριξη στην ειρηνευτική δύναμη της UNIFIL και προτρέπει «όλα τα μέρη να λάβουν όλα τα μέτρα για να σεβαστούν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL και υπενθυμίζει ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος επίθεσης». Σε πολλά πρόσφατα περιστατικά, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ρίξει πυρομαχικά κοντά σε στρατεύματα της UNIFIL. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν δηλώσει σε ορισμένες περιπτώσεις ότι οι χειροβομβίδες έπεσαν για να διαλύσουν τους πράκτορες της Χεζμπολάχ.

Η UNIFIL έχει αναπτυχθεί από το 1978 για να διαχωρίσει το Ισραήλ από τον Λίβανο και αριθμεί περίπου 10.000 άτομα από σχεδόν 50 χώρες. Τον Αύγουστο, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε τον τερματισμό της αποστολής της UNIFIL το 2027.

Πηγή: Times of Israel