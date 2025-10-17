Μαρόκο: Φυλάκιση ενός έτους για έναν φοιτητή που συνελήφθη σε κινητοποίηση του κινήματος GenZ 212

Ένας φοιτητής που συνελήφθη σε μια κινητοποίηση της συλλογικότητας νέων GenZ 212, η οποία διεκδικεί κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο Μαρόκο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, ανακοίνωσε σήμερα ένας από τους δικηγόρους της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη σε ποινή φυλάκισης που δημοσιοποιείται σε βάρος ενός νέου, ο οποίος συνελήφθη σε μια κινητοποίηση του κινήματος.

Αυτός ο φοιτητής, που κατηγορήθηκε για «συμμετοχή σε συγκέντρωση που δεν είχε λάβει άδεια να πραγματοποιηθεί» και για «προσβολή της δικαστικής αστυνομίας μέσω της δήλωσης ψευδών πληροφοριών», καταδικάστηκε χθες στην Καζαμπλάνκα (δυτικά), δήλωσε ο Μοχάμεντ Νουινί.

Σύμφωνα με τον μαροκινό νόμο, η πρώτη κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης 1 έως 3 μηνών και η δεύτερη έξι μηνών έως ενός έτους.

Το δικαστήριο «επέβαλε τη μέγιστη ποινή», διευκρίνισε ο Νουινί.

«Μια άδικη απόφαση στην οποία θα ασκήσουμε έφεση», συμπλήρωσε ο ίδιος, επικαλούμενος μια νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου που προβλέπει πως η καθιστική διαμαρτυρία δεν απαιτεί την άδεια των αρχών.

Ο νεαρός δεν «εξύβρισε ούτε παραπλάνησε τη δικαστική αστυνομία»

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Νουινί, ο φοιτητής συνελήφθη την 30η Σεπτεμβρίου «έπειτα από» μια κινητοποίηση της συλλογικότητας.

Και σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Hespress, ο οποίος επικαλείται έναν άλλο δικηγόρο της υπεράσπισης, τον Μοχάμεντ Λακντάρ, η παρουσία του στο σημείο της συγκέντρωσης ήταν μια «ατυχής σύμπτωση», καθώς εκείνος βρισκόταν στην Καζαμπλάνκα για μια οικογενειακή επίσκεψη.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο Λακντάρ είπε πως ο νεαρός δεν «εξύβρισε ούτε παραπλάνησε τη δικαστική αστυνομία», αλλά «απλά δήλωσε πως ήταν φοιτητής», γράφει το μαροκινό μέσο ενημέρωσης.

Ειρηνικές συγκεντρώσεις σε ολόκληρο το Μαρόκο

Από την 27η Σεπτεμβρίου έως την 9η Οκτωβρίου, η συλλογικότητα “GenZ 212”, οι ιδρυτές της οποίας είναι ανώνυμοι, διοργάνωνε σχεδόν κάθε βράδυ ειρηνικές συγκεντρώσεις σε ολόκληρο το Μαρόκο, με κύρια αιτήματα μεταρρυθμίσεις στην υγεία και την εκπαίδευση, την πάταξη της διαφθοράς και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων, που είχαν αρχικά απαγορευτεί, η αστυνομία προχώρησε σε εκατοντάδες συλλήψεις. Τουλάχιστον δύο από τις συγκεντρώσεις αμαυρώθηκαν από συγκρούσεις, με απολογισμό τρεις νεκρούς σε μια πόλη κοντά στο Αγκαντίρ (νότια) και βανδαλισμούς.

Σύμφωνα με τη μαροκινή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε περίπου 550 ανθρώπους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας ασκήθηκαν διώξεις και ορισμένοι εξ αυτών παραμένουν υπό κράτηση.

Το GenZ 212 απηύθυνε κάλεσμα για καθιστική διαμαρτυρία αύριο Σάββατο, αξιώνοντας από τις αρχές να αφήσουν ελεύθερους τους ανθρώπους που κρατούνται μετά τη συμμετοχή τους στις ειρηνικές διαδηλώσεις.

