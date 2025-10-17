Αθώος για όλες τις κατηγορίες που τον βαρύνουν δήλωσε ο επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Αθώος και για τις 18 κατηγορίες που τον βαρύνουν δήλωσε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπόλτον ελέγχεται με τις κατηγορίες της κακής διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του σε ένα βιβλίο που έγραφε, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

Ο 76χρονος βετεράνος διπλωμάτης από σύμβουλος του Τραμπ εξελίχθηκε σε έναν απο τους πλέον σφοδρούς επικριτές του Αμερικανού προέδρου.