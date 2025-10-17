Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο είπε στον Νετανιάχου ότι εκτιμά τα επιτεύγματα του Ισραήλ στον πόλεμο

Η νεοβραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι εκτιμά ιδιαίτερα τις αποφάσεις και τις αποφασιστικές ενέργειές του στον πόλεμο, καθώς και τα επιτεύγματα του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και του είπε ότι ήταν ευχαριστημένη που υπήρξε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, όπως αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισράηλ.

«Κατανοεί τον αγώνα του Ισραήλ»

Σημειώνεται δε ότι η Ματσάδο δήλωσε επίσης ότι κατανοεί τον αγώνα του Ισραήλ ενάντια στον ιρανικό άξονα του κακού, τον οποίο προφανώς παρατήρησε ότι στρέφεται εναντίον τόσο του Ισραήλ όσο και του λαού της Βενεζουέλας.

Ο Νετανιάχου συνεχάρη την Ματσάδο για την βράβευσή του με το Νόμπελ Ειρήνης και επαίνεσε το έργο του για την προώθηση της δημοκρατίας και της παγκόσμιας ειρήνης, αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεν υπάρχει καμία δήλωση από την Ματσάδο σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία ή το περιεχόμενό της.

Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Machado είπε ότι πιστεύει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αξίζει να κερδίσει το βραβείο του επόμενου έτους.

Η Ματσάδο, πρώην υποψήφια για την προεδρία, ανακοινώθηκε ως η νικήτρια του βραβείου την περασμένη εβδομάδα, διαψεύδοντας τις ελπίδες του Τραμπ να κατακτήσει το πολυπόθητο βραβείο μετά την εξασφάλιση της πρώτης φάσης μιας συμφωνίας ομηρίας και εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

