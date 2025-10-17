Εγκρίθηκε ο ιταλικός προϋπολογισμός ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων ευρώ

Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι κατώτερες συντάξεις αυξάνονται κατά 20 ευρώ τον μήνα, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι, όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι, δεν επέτρεψαν την έγκριση ειδικής οικονομικής βοήθειας για την αγορά σχολικών βιβλίων από τις οικογένειες των μαθητών.

Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται μικρή αύξηση της τιμής των τσιγάρων όπως και φορολογικές ελαφρύνεις για χωρισμένους γονείς με χαμηλά εισοδήματα.

Αποφασίστηκε επίσης η αύξηση των δαπανών στον τομέα της άμυνας, που πρόκειται να καλυφθεί με έκτακτους πόρους εκτός κρατικού προϋπολογισμού.

Η Τζόρτζια Μελόνι μιλώντας στον Τύπο υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της αποφάσισε να αυξήσει κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος υγείας για το 2026, ενώ θα μειωθεί από το 35% στο 33% η φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από 28.000 μέχρι 50.000 τον χρόνο.

Παράλληλα, δύο δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να διατεθούν για την αναπροσαρμογή των μισθών λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους διαβίωσης.