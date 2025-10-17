Logo Image

Ρωσική πρόταση για «τούνελ Πούτιν – Τραμπ» που θα συνδέει Ρωσία και ΗΠΑ

Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ – Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου Πορθμού αντανακλά ένα διαρκές όραμα, ανέφερε συνεργάτης του Πούτιν. Φωτ. Χ/ @kadmitriev

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρότεινε να αναλάβει την κατασκευή εταιρεία που ανήκει στον Έλον Μασκ

Την κατασκευή μίας υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής σήραγγας «ΠούτινΤραμπ» που θα συνδέει τη Ρωσία με την Αλάσκα, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Μάλιστα, πρότεινε να αναλάβει την κατασκευή η εταιρεία Boring Company του Έλον Μασκ.

Η σιδηροδρομική σήραγγα θα είχε μήκος περίπου 110 χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος 8 δισ. δολάρια που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος έκανε λόγο για έργο που «συμβολίζει την ενότητα», όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ό,τι αφορά τον χρονικό ορίζοντα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί εντός οκτώ ετών.

Σχέδιο της υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής σήραγγας «Τραμπ – Πούτιν», την κατασκευή της οποίας πρότεινε συνεργάτης του Πούτιν. Φωτ. Kirill Dmitriev/X/@kadmitriev μέσω REUTERS/Illustration

Η πρόταση διατυπώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Αύγουστο, όταν και συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σε λίγες εβδομάδες στη Βουδαπέστη, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης.

Περίπλοκη η κατασκευή

Η κατασκευή μιας σήραγγας στον Βερίγγειο Πορθμό θεωρείται περίπλοκη, δεδομένης της έλλειψης υποδομών στην περιοχή, της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και των πολικών θερμοκρασιών.

«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ – Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου Πορθμού αντανακλά ένα διαρκές όραμα – από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας – Αλάσκας το 1904 έως το σχέδιο της Ρωσίας το 2007», έγραψε ο Ντμίτριεφ.

Σημείωσε επίσης ότι το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων «έχει μελετήσει τις υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σιδηροδρομικής σύνδεσης ΗΠΑ – Καναδά – Ρωσίας – Κίνας, και θα υποστηρίξει τις πιο βιώσιμες».

