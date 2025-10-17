Ρωσική πρόταση για «τούνελ Πούτιν – Τραμπ» που θα συνδέει Ρωσία και ΗΠΑ

Την κατασκευή μίας υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής σήραγγας «Πούτιν – Τραμπ» που θα συνδέει τη Ρωσία με την Αλάσκα, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Μάλιστα, πρότεινε να αναλάβει την κατασκευή η εταιρεία Boring Company του Έλον Μασκ.

Η σιδηροδρομική σήραγγα θα είχε μήκος περίπου 110 χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος 8 δισ. δολάρια που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος έκανε λόγο για έργο που «συμβολίζει την ενότητα», όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε ό,τι αφορά τον χρονικό ορίζοντα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί εντός οκτώ ετών.

Η πρόταση διατυπώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Αύγουστο, όταν και συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σε λίγες εβδομάδες στη Βουδαπέστη, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης.

Περίπλοκη η κατασκευή

Η κατασκευή μιας σήραγγας στον Βερίγγειο Πορθμό θεωρείται περίπλοκη, δεδομένης της έλλειψης υποδομών στην περιοχή, της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και των πολικών θερμοκρασιών.

«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ – Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου Πορθμού αντανακλά ένα διαρκές όραμα – από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας – Αλάσκας το 1904 έως το σχέδιο της Ρωσίας το 2007», έγραψε ο Ντμίτριεφ.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.” With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Σημείωσε επίσης ότι το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων «έχει μελετήσει τις υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σιδηροδρομικής σύνδεσης ΗΠΑ – Καναδά – Ρωσίας – Κίνας, και θα υποστηρίξει τις πιο βιώσιμες».