Πακιστάν και Αφγανιστάν παρατείνουν την εκεχειρία καθώς πρόκειται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στη Ντόχα, σύμφωνα με πηγές

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν την Παρασκευή να παρατείνουν την 48ωρη εκεχειρία τους μέχρι την ολοκλήρωση των συνομιλιών στη Ντόχα, σύμφωνα με τρεις Πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας και μία πηγή των Αφγανών Ταλιμπάν.

Μια πακιστανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει στη Ντόχα, ενώ μια αφγανική αντιπροσωπεία αναμενόταν να φτάσει στην πρωτεύουσα του Κατάρ το Σάββατο, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες δεν ήθελαν να κατονομαστούν καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Η Καμπούλ έδωσε οδηγίες στις δυνάμεις της να διατηρήσουν την εκεχειρία εφόσον το Πακιστάν απέχει από οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αφγανών Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, στο Ariana News, ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων στην γλώσσα Παστού.

Δεκάδες νεκροί σε ημέρες σφοδρών συγκρούσεων

Μια προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των γειτόνων της Νότιας Ασίας την Τετάρτη έθεσε τέλος σε ημέρες σφοδρών μαχών που σκότωσαν δεκάδες και τραυμάτισαν εκατοντάδες.

Το υπουργείο Άμυνας και Εξωτερικών του Πακιστάν και το αφγανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες στη Ντόχα.

Κάποτε σύμμαχοι, η Ισλαμαμπάντ και η Καμπούλ ενεπλάκησαν σε σφοδρές χερσαίες μάχες, και το Πακιστάν εξαπέλυσε επίσης αεροπορικές επιδρομές κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους πριν καταλήξουν σε 48ωρη κατάπαυση του πυρός που έληξε στις 13:00 GMT την Παρασκευή.

Η βία των μαχητών στο Πακιστάν έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενόχλησης στη σχέση του με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ μετά την αποχώρηση των δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2021.

Η τελευταία σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών πυροδοτήθηκε αφού η Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την Καμπούλ να περιορίσει τους μαχητές που είχαν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, λέγοντας ότι δρούσαν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Επτά νεκροί στρατιώτες σε επίθεση αυτοκτονίας

Επτά Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν την Παρασκευή, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

Οι στρατιώτες δέχτηκαν επίθεση σε ένα πακιστανικό στρατιωτικό στρατόπεδο στην περιοχή του Βόρειου Βαζιριστάν στη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα και 13 τραυματίστηκαν επίσης, δήλωσαν πέντε αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ενώ ένας μαχητής έριξε ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά στο τείχος ενός φρουρίου που χρησίμευε ως στρατιωτικό στρατόπεδο, δύο άλλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις και πυροβολήθηκαν θανάσιμα, δήλωσαν.

Έξι μαχητές σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτοκτονίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των στρατιωτών που σκοτώθηκαν.

Ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η ταυτότητα των επιτιθέμενων δεν ήταν γνωστή και καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Σαρίφ: Το Πακιστάν ενήργησε αφού έχασε την υπομονή του με την Καμπούλ

Ο Σαρίφ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Πακιστάν «αντέδρασε» αφού έχασε την υπομονή του με το Αφγανιστάν μετά από μια σειρά επιθέσεων μαχητών, αλλά ήταν έτοιμο να διεξαγάγει συνομιλίες για την επίλυση της σύγκρουσης.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι έδωσαν καταφύγιο σε μαχητές για να επιτεθούν στο Πακιστάν και κατηγορούν τον πακιστανικό στρατό ότι διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με το Αφγανιστάν, προκαλεί εντάσεις στα σύνορα και παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με το ISIS για να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και την κυριαρχία του. Το Ισλαμαμπάντ αρνείται τις κατηγορίες.

Την Παρασκευή, η Ερυθρά Ημισέληνος του Πακιστάν δήλωσε ότι το Αφγανιστάν της παρέδωσε τις σορούς επτά Πακιστανών – δύο μελών του προσωπικού ασφαλείας και πέντε πολιτών – που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Παρόλο που τα ισλαμικά έθνη έχουν συγκρούσει στο παρελθόν, οι μάχες αυτόν τον μήνα είναι οι χειρότερες εδώ και δεκαετίες. Έχουν προσελκύσει την προσοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, οι οποίοι έχουν μεσολαβήσει και έχουν επιδιώξει να σταματήσουν τις μάχες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.

