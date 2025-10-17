«Γόρδιος δεσμός» η μετάβαση Πούτιν στη Βουδαπέστη – Απαγορεύονται οι πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό χώρο

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν ότι οι δυο τους θα τα πουν σύντομα στη Βουδαπέστη, άνοιξε μια πολεμική για τον τρόπο μετάβασης του Ρώσου προέδρου στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Αιτία η απαγόρευση πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών κρατών.

Λόγω αυτής της απαγόρευσης η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φάσμα καθεστώτος κυρώσεων, ο Ρώσος πρόεδρος δεν μπορεί, επι του παρόντος, να φτάσει στη Βουδαπέστη χωρίς να αψηφήσει τα απαγορευτικά μέτρα της ΕΕ. Εάν το πράξει θα αναλάβει τεράστιο ρίσκο είτε πετώντας πάνω από την Ουκρανία είτε ακολουθώντας την παράκαμψη των Βαλκανίων.

Ήδη αξιωματούχοι της ΕΕ δηλώνουν ότι ένας ή περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να χορηγήσουν στον Βλαντιμίρ Πούτιν ειδική άδεια-απαλλαγή για να πετάξει στο ενάεριο χώρο του κράτους τους και να μεταβεί στη Βουδαπέστη για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ, οι εθνικές αρχές μπορούν να εξετάσουν εξαιρέσεις στην απαγόρευση των ρωσικών ταξιδιών, «εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η εν λόγω προσγείωση, απογείωση ή υπερπτήση γίνεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που συνάδει με τους στόχους των κυρώσεων», σύμφωνα με το νομικό κείμενο της ΕΕ σχετικά με τις κυρώσεις.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στους δημοσιογράφους ότι μεμονωμένες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να κάνουν εξαιρέσεις στην απαγόρευση ταξιδιών. «Τέτοιες παρεκκλίσεις πρέπει να δίνονται από τα κράτη μέλη ξεχωριστά», δήλωσε η Χίπερ.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε: «Πρέπει να λάβει άδεια για να πετάξει πάνω από ορισμένες χώρες. Δεν θέλω να κάνω εικασίες για το πώς θα πάει αυτό. Αλλά χαίρομαι που δεν είμαι ο σχεδιαστής του ταξιδιού». Σημειώνεται ότι παρά τα διαδοχικά πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υπόκεινται επί του παρόντος σε ατομικές απαγορεύσεις ταξιδιών εντός της ΕΕ.

Ένα άλλο πιθανό εμπόδιο για τον Πούτιν είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ένα ένταλμα που η Ουγγαρία, που αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, θεωρητικά θα έπρεπε να εκτελέσει εάν ο Ρώσος πρόεδρος εισέλθει στη χώρα. Ωστόσο, η Ουγγαρία είναι απίθανο να εκτελέσει το ένταλμα. «Θα διασφαλίσουμε ότι θα εισέλθει στην Ουγγαρία, θα έχει επιτυχημένες διαπραγματεύσεις εδώ και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην πατρίδα του», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο ηγέτη σε μια προσπάθεια να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί για περισσότερα από τρία χρόνια. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, όπου ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει καλλιεργήσει φιλικούς δεσμούς και με τους δύο ηγέτες.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση και η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη σχετικά με τα ταξιδιωτικά σχέδια του επικεφαλής του Κρεμλίνου.