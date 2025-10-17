Logo Image

Χαβάη: «Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα (βίντεο)

Κόσμος

USGS/Handout via REUTERS

Από τον Δεκέμβριο, όταν και ξεκίνησε την έντονη δραστηριότητά του, έχουν καταγραφεί 35 εκρήξεις στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Ποτάμια λάβας σχηματίστηκαν κατά τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα, στη Χαβάη.

Πάνω από 30 εκρήξεις σε 10 μήνες

Από τον Δεκέμβριο, όταν και ξεκίνησε την έντονη δραστηριότητά του, έχουν καταγραφεί 35 εκρήξεις στο ηφαίστειο Κιλαουέα.

Μέχρι στιγμής, η λάβα έχει περιοριστεί στον κρατήρα της κορυφής του Κιλαουέα, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και βρίσκεται στο νησί της Χαβάης.

