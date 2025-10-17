Χαβάη: «Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα (βίντεο)

Ποτάμια λάβας σχηματίστηκαν κατά τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα, στη Χαβάη.
Cameras from the #USGS captured lava flowing out from the crater of #Hawaii‘s Kilauea volcano. #Kilauea, one of the world’s most active volcanoes, has been erupting periodically since December of last year. pic.twitter.com/UQ9m00xUVz
— Our World (@MeetOurWorld) October 17, 2025
Πάνω από 30 εκρήξεις σε 10 μήνες
Από τον Δεκέμβριο, όταν και ξεκίνησε την έντονη δραστηριότητά του, έχουν καταγραφεί 35 εκρήξεις στο ηφαίστειο Κιλαουέα.
Μέχρι στιγμής, η λάβα έχει περιοριστεί στον κρατήρα της κορυφής του Κιλαουέα, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.
Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και βρίσκεται στο νησί της Χαβάης.
⛏️ On October 16, 2025
Kīlauea’s Halemaʻumaʻu crater within the summit caldera of Hawaiʻi Volcanoes National Park experienced precursory low-level eruptive activity signaling the buildup to episode 35 of the ongoing episodic eruption that began in December 2024.
❤️ … pic.twitter.com/7q7CCtTU79
— Geology Bits of Knowledge (@geologyBits) October 17, 2025