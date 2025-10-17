Αίγυπτος: Η επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος είναι το κλειδί για την πρόοδο στον διαμετακομιστικό διάδρομο Ινδίας-Ευρώπης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε την Παρασκευή ότι η επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος ήταν το κλειδί για την επίτευξη προόδου σε ένα έργο μεταφορών που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και θα συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής μέσω θαλάσσης και σιδηροδρόμων.

Το έργο, γνωστό ως Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής (IMEC), ανακοινώθηκε στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής των ηγετών της Ομάδας των 20 μεγάλων οικονομιών τον Σεπτέμβριο του 2023 και θεωρήθηκε ως μια εναλλακτική λύση των ΗΠΑ στην προώθηση της Κίνας για τις παγκόσμιες υποδομές μέσω του «Μιας Ζώνης, Ένας Δρόμος».

Ο πόλεμος ξέσπασε ένα μήνα μετά την ανακοίνωση, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η συνδεσιμότητα είναι πολύ σημαντική ως μέρος μιας τελικής διευθέτησης του παλαιστινιακού ζητήματος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Νέο Δελχί.

Είπε ότι συζήτησε το IMEC κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Ινδό ομόλογό του και πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος ήταν ανοιχτή στο να συμμετάσχει στο έργο.

«Σημαντικό έργο» το IMEC

Ο διάδρομος στοχεύει να επεκταθεί από την Ινδία μέσω της Αραβικής Θάλασσας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μέσω της Σαουδικής Αραβίας πριν συνδεθεί μέσω της Ιορδανίας και του Ισραήλ με την Ευρώπη. Η Ινδία και τα ΗΑΕ υπέγραψαν μια συμφωνία-πλαίσιο για το έργο πέρυσι.

«Το IMEC είναι ένα σημαντικό έργο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι εάν υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει τη συνεργασία, τη συνδεσιμότητα», δήλωσε ο Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους.

Ζημίες από τις επιθέσεις των Χούθι

Είπε επίσης ότι η Αίγυπτος έχει υποστεί ζημία άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τότε που η ένοπλη ομάδα Χούθι, που συνδέεται με το Ιράν, ξεκίνησε τις επιθέσεις της σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τις οποίες η ομάδα λέει ότι πραγματοποίησε σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους.

«Πληρώνουμε ένα βαρύ τίμημα», είπε. «Συνήθιζε να έχουμε, κάθε μέρα, τουλάχιστον 75 πλοία που διέσχιζαν τη Διώρυγα του Σουέζ και προς τις δύο κατευθύνσεις. Τώρα, 25 το πολύ 50, οπότε μειώθηκε κατά τουλάχιστον 60%.»

Ο Αμπντελάτι έφτασε στην Ινδία την Πέμπτη για διήμερη επίσκεψη για διμερείς συνομιλίες, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε επίσης με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Είπε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ινδικών εταιρειών, καθώς η χώρα του πιέζει για περισσότερες ινδικές επενδύσεις.

«Έχουμε μια ειδική βιομηχανική ζώνη για την Κίνα σε αυτήν την περιοχή, (και) για τη Ρωσία. Και μας ενθαρρύνει να έχουμε μια ινδική βιομηχανική ζώνη παράλληλα με την Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ», είπε.

Πηγή: Reuters