Ιταλία: Βόμβα εξερράγη έξω από το σπίτι του Σιγκφρίντο Ρανούτσι, κορυφαίου ερευνητή δημοσιογράφου

Μια βόμβα εξερράγη έξω από το σπίτι ενός από τους κορυφαίους ερευνητές δημοσιογράφους της Ιταλίας αργά την Πέμπτη, προκαλώντας ζημιές σε δύο αυτοκίνητα που ανήκαν στην οικογένειά του και προκαλώντας μηνύματα αλληλεγγύης προς τον δημοσιογράφο από συναδέλφους και πολιτικούς.

Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι, ο οποίος παρουσιάζει την εβδομαδιαία εκπομπή “Report” του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RAI, τελεί υπό αστυνομική προστασία εδώ και χρόνια. Είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα σύνταξης του έλαβαν τακτικές απειλές διαφόρων ειδών, συμπεριλαμβανομένων και σφαιρών.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός, βάρους περίπου 1 κιλού (2,2 λίβρες), τοποθετήθηκε έξω από την μπροστινή πύλη του σπιτιού του Ρανούτσι στο Κάμπο Ασκολάνο, περίπου 30 χιλιόμετρα (19 μίλια) νότια της Ρώμης, δήλωσε ο δημοσιογράφος την Παρασκευή.

Εκρήχθηκε στις 10:17 μ.μ. (23:17 ώρα Ελλάδος), περίπου 20 λεπτά αφότου είχε επιστρέψει στο σπίτι, και κατέστρεψε δύο αυτοκίνητα — το ένα ανήκε στον Ρανούτσι και το άλλο στην κόρη του.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, με τον Ρανούτσι να λέει «εκτός από το σοκ, όλα είναι εντάξει».

Το πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι οι εισαγγελείς κατά της Μαφίας ξεκίνησαν έρευνα για εγκληματική βλάβη με επιβαρυντικές περιστάσεις μεθόδων τύπου μαφιόζου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ιταλική ομοσπονδία δημοσιογράφων FNSI δήλωσε ότι 81 δημοσιογράφοι έπεσαν θύματα πράξεων εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένων 16 περιπτώσεων σωματικής επίθεσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, από 46 την ίδια περίοδο του 2024.

Καταδικάζει η κυβέρνηση – Ενισχύεται η αστυνομική συνοδεία του Ρανούτσι

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τη «σοβαρή πράξη εκφοβισμού», προσθέτοντας ότι «η ελευθερία και η ανεξαρτησία της πληροφόρησης αποτελούν βασικές αξίες των δημοκρατιών μας, τις οποίες θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε».

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντέδοσι δήλωσε ότι η αστυνομική συνοδεία του Ρανούτσι θα ενισχυθεί. Ο δημοσιογράφος δήλωσε ξεχωριστά ότι θα του δοθεί ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων δήλωσε ότι η βομβιστική επίθεση ήταν «ιδιαίτερα ανησυχητική», καθώς συνέπεσε με την επέτειο της δολοφονίας της δημοσιογράφου κατά της διαφθοράς Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία στη Μάλτα το 2017.

«Καταδικάζουμε έντονα την απόπειρα δολοφονίας ενός δημοσιογράφου, η οποία αποτελεί άμεση επίθεση στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και ζητούμε επειγόντως τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για να διασφαλιστεί ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη», ανέφερε.

Το «Report», το πιο γνωστό πρόγραμμα ερευνητικής δημοσιογραφίας της Ιταλίας, έχει συχνά συγκρουστεί με την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αρκετοί σύμμαχοι του Μελόνι – συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, Βιομηχανίας Αντόλφο Ούρσο και του επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της, Γκαετάνο Καπούτι – να μηνύσουν την εκπομπή.

Πηγή: Reuters