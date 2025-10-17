Ο Μαδούρο βγάζει τα όπλα του – Όσα… δείχνουν τα βίντεο – Τι κρύβει η «κουρτίνα»

Βίντεο δείχνουν μέλη πολιτοφυλακής – άνδρες και γυναίκες, συχνά ηλικιωμένους και ελαφρώς εύσωμους– να τρέχουν σε πίστες με εμπόδια, να σέρνονται κάτω από συρματοπλέγματα και να πυροβολούν με τουφέκια.

Ένοπλες δυνάμεις παρελαύνουν σε σχηματισμό, με στρατιώτες να επιβιβάζονται σε θωρακισμένα οχήματα και να μεταφέρουν κιβώτια με πυρομαχικά. Τα ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη της χώρας εμφανίζονται σε βίντεο να πετούν στον ουρανό.

Κόντρα στην μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση από τη δεκαετία του ’80.

Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο έχει επιστρατεύσει ολόκληρη την προπαγανδιστική του μηχανή.

Η Βενεζουέλα μετακινεί στρατεύματα στην ακτή της Καραϊβικής και παρατάσσει τις δυνάμεις μιας πολιτοφυλακής, η οποία, σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της Βενεζουέλας, αριθμεί εκατομμύρια μέλη, σε μια επίδειξη αντίστασης στην μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή από τη δεκαετία του ’80.

«Αρπακτικά, ίδιοι με τους ναζί»

Στην κρατική τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εκφωνητές λένε στους Βενεζουελανούς ότι οι ΗΠΑ είναι ένα αρπακτικό κράτος, παρόμοιο με το ναζιστικό, που θέλει να βάλει χέρι στον πετρελαϊκό πλούτο της χώρας, αλλά ο στρατός της Βενεζουέλας, είναι σε θέση να αποκρούσουν οποιαδήποτε εισβολή.

«Ο λαός είναι έτοιμος για μάχη, έτοιμος για πόλεμο», δήλωσε ο Μαδούρο, σε πλήθος υποστηρικτών του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πίσω από την «κουρτίνα»

Η επιθετική συμπεριφορά του καθεστώτος, ωστόσο αποκρύπτει την ευπάθεια των ενόπλων δυνάμεών του έναντι του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει προηγμένο οπλισμό στην Καραϊβική και στον εναέριο χώρο βόρεια της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πολεμικών πλοίων , ενός υποβρυχίου επίθεσης, μαχητικών αεροσκαφών F-35B, κατασκοπευτικών αεροσκαφών P-8 Poseidon και drone MQ-9 Reaper.

«Ασυνήθιστη» επίδειξη αδύναμης κατά του εμπορίου ναρκωτικών

Το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει ελίτ δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μυστικού 160ου Σώματος Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας του Στρατού, των «Night Stalkers», σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Η μονάδα είναι γνωστή για τη συμμετοχή της στην επιδρομή που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Μεγάλα ελικόπτερα μεταφοράς στρατευμάτων και επίθεσης αποτελούν μέρος του εγχειρήματος, με ορισμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές πτήσεις σε απόσταση μικρότερη των 90 μιλίων από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι ειδικοί λένε ότι η αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη δεν αρκεί για να υποστηρίξει μια εισβολή στη Βενεζουέλα, αλλά είναι επαρκής για να υποστηρίξει συνεχείς επιθέσεις σε σκάφη που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ ή να βομβαρδίσουν στόχους εντός της Βενεζουέλας, όπως προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέντε επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, προκαλώντας τον θάνατο 27 ατόμων, σε μια ασυνήθιστη επίδειξη αδύναμης κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών είναι τρομοκράτες που αποτελούν άμεση απειλή.

Σε απάντηση ο Μαδούρο περιστοιχίστηκε από στρατιωτικούς και κάλεσε ένοπλες δυνάμεις και λαό στα όπλα.

«Σηκώστε ανάστημα αν δεν θέλετε να γίνετε σκλάβοι των γκρίνγκο. Αν θέλετε ειρήνη, ετοιμαστείτε να την κερδίσετε».

Στρατολόγηση των αυτόχθονων

Καθώς το στράτευμα αριθμεί σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες 125.000 στρατιώτες, διέταξε τους στρατηγούς του να εντείνουν τις προσπάθειες στρατολόγησης από τις αυτόχθονες κοινότητες της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις πολιτοφυλακές που, όπως λέει, θα σταματήσουν την αμερικανική απόβαση.

Η κυβέρνηση βασίζεται επίσης σε κολομβιανές ένοπλες ομάδες που εδώ και καιρό έχουν άδεια να δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της σκληροτράχηλης ELN,που «μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστείλει πιθανές διαμαρτυρίες εναντίον του καθεστώτος και να κρατήσει υπό έλεγχο περιοχές-κλειδιά στο εσωτερικό της χώρας», όπως δήλωσε ο Αλμπέρτο Ρομέρο, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός των κολομβιανών μυστικών υπηρεσιών.

Η αλήθεια είναι πως η Βενεζουέλα είναι ελάχιστα έτοιμη ενάντια σε τυχόν αμερικανική δράση. Μια οικονομία που πριν από λίγο καιρό έδειχνε μικρά σημάδια ζωής, τώρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, με πρόβλεψη συρρίκνωσης 3% το 2026 και πληθωρισμό που θα φτάσει το 682%, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο στρατός της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση χάους, όπως υποστηρίζουν πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού και άλλοι ειδικοί. Έμπειροι αξιωματικοί εξαναγκάστηκαν σε εξορία ή απολύθηκαν, ώστε να παραμείνουν μόνο οι πιστοί στον Μαδούρο.

Ανεπάρκεια σε τροφή και υποδομές

Οι απλοί στρατιώτες δεν τρέφονται επαρκώς και οι υλικοτεχνικές υποδομές για την υποστήριξη των μονάδων που έχουν αναπτυχθεί, είναι σχεδόν ανύπαρκτες, σύμφωνα με τον Έντουαρντ Ροντρίγκεζ, πρώην συνταγματάρχη που σήμερα ζει εξόριστος στις ΗΠΑ.

Όσοι εμφανίζονται να αναπτύσσονται σε παράκτιες περιοχές, ήταν ήδη εγκατεστημένοι σε κοντινά στρατόπεδα. Το ηθικό είναι χαμηλό και η εκπαίδευση ανεπαρκής, ανέφερε ο αξιωματικός.

Στους δρόμους της Βενεζουέλας, εν τω μεταξύ, ορισμένοι ελπίζουν ότι οι αμερικανικές απειλές και η επίδειξη στρατιωτικής δύναμης θα οδηγήσουν τον Μαδούρο στην παραίτηση. Ή ότι κάποιοι από τον στενό του κύκλο θα τον καθαιρέσουν από την εξουσία.

