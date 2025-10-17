Η Ινδία θα δαπανήσει 7,4 δισεκ. δολάρια για κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών την επόμενη δεκαετία

Η Ινδία αναμένεται να δαπανήσει περίπου 654 δισεκατομμύρια ρουπίες (7,44 δισεκατομμύρια δολάρια) για την αγορά κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται υπό ανάπτυξη έως το 2035, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε την Παρασκευή ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών για την κατασκευή ενός εγχώριου κινητήρα.

Η χώρα θα χρειαστεί περίπου 1.100 κινητήρες για μια ποικιλία προγραμμάτων μαχητικών αεροσκαφών που προχωρούν σε διάφορα στάδια, δήλωσε ο Σ. Β. Ραμάνα Μέρθι, διευθυντής του Ινδικού Ιδρύματος Έρευνας Αεριοστροβίλων, ενός κρατικού αμυντικού εργαστηρίου.

Το δεκαετές πρόγραμμα της Ινδίας για την τροφοδοσία των ελαφρών μαχητικών αεροσκαφών Tejas με εγχώριο κινητήρα Kaveri δεν έχει ακόμη ξεκινήσει λόγω τεχνικών ελλείψεων.

«Υπάρχει ανάγκη να εργαστούμε σε λειτουργία αποστολής για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα για εγχώριους κινητήρες μαχητικών», δήλωσε ο Μέρθι σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας ότι η χώρα χρειάζεται υποδομές όπως μια εγκατάσταση δοκιμών μεγάλου υψομέτρου, μαζί με μια βιομηχανική βάση.

Είπε επίσης ότι ένα παράγωγο του κινητήρα Kaveri μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα εγχώριας κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος μάχης.

Ο Μέρθι ηγείται των προσπαθειών για την από κοινού ανάπτυξη ενός κινητήρα με έναν διεθνή εταίρο για την τροφοδοσία του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους stealth 5ης γενιάς της Ινδίας, για το οποίο η γαλλική Safran, η βρετανική Rolls-Royce και η αμερικανική General Electric έχουν δείξει ενδιαφέρον.

Ένα πρωτότυπο του μαχητικού, γνωστό ως Advanced Medium Combat Aircraft, αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028, όπως έχουν δηλώσει προηγουμένως Ινδοί αξιωματούχοι.

Συμμετοχή και ιδιωτικών εταιριών

Είναι το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος για το οποίο θα είναι ανοιχτές προσφορές και σε ιδιωτικές εταιρίες, δήλωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στην ινδική κρατική εταιρεία κατασκευής πολεμικών αεροσκαφών Hindustan Aeronautics Ltd, η οποία κατασκευάζει τα περισσότερα στρατιωτικά αεροσκάφη της Ινδίας.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι έχει επιδιώξει να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα της Ινδίας για αμυντικό εξοπλισμό και κάλεσε τους κατασκευαστές όπλων να δημιουργήσουν μονάδες συνεργαζόμενοι με ινδικές εταιρείες.

