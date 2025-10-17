Logo Image

Ο Τζον Μπόλτον παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές

Κόσμος

Μέσα στην ημέρα θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο

Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, και νυν ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, παραδόθηκε το πρωί της Παρασκευής, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακή διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Ο Μπόλτον έφθασε σε δικαστήριο του Μέριλαντ όπου τυπικά παραδόθηκε και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο Μπόλτον και η ομάδα του εθεάθησαν να εισέρχονται στο γραφείο της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Επιτελείων των ΗΠΑ για να παραδοθούν.

Βάσει του κατηγορητηρίου, ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του, ανάμεσα στις οποίες και ενημερώσεις από υπηρεσίες πληροφοριών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

«Θα υπερασπιστω την νόμιμη συμπεριφορά μου και θαα αποκαλύψω κατάχρηση εξουσίας (από τον Τραμπ)», δήλωσε ο Μπόλτον σε χθεσινή του ανακοίνωση.

