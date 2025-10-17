Παγώνει το σχέδιο κυρώσεων της ΕΕ κατά του Ισραήλ μετά τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

Ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή κυρώσεων σε υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης και τη μείωση των εμπορικών σχέσεων έχει «παγώσει», καθώς μια ηγετική ομάδα κρατών-μελών θεωρεί ότι πλέον δεν είναι αναγκαίο, μετά τη συμφωνία ειρήνης που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η αρχική πρωτοβουλία είναι πλέον απίθανο να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη στις συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών και των ηγετών της ΕΕ αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν ανώνυμα στο POLITICO. Απαιτείται συμφωνία όλων των 27 κρατών-μελών για την επιβολή κυρώσεων, κάτι που φαίνεται δύσκολο μετά τη διχαστική επίδραση της αμερικανικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι προτάσεις φον ντερ Λάιεν και η έλλειψη συναίνεσης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προτείνει τον αποκλεισμό «ακραίων υπουργών», την επιβολή περιορισμών σε βίαιους εποίκους της Δυτικής Όχθης και την αναστολή διμερών πληρωμών προς το Ισραήλ.

Οι προτάσεις αναμένεται να συζητηθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο στις 20 Οκτωβρίου και στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών στις 23 Οκτωβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα προσχέδια εγγράφων, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συναίνεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη, κάτι που υπονομεύει την προοπτική υιοθέτησης των μέτρων.

Κριτική για την αδράνεια της ΕΕ

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, ένας από τους υπέρμαχους της πιο σκληρής στάσης απέναντι στο Ισραήλ, χαρακτήρισε «λυπηρό» το γεγονός ότι η ΕΕ χρειάστηκε πάνω από δύο χρόνια για να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα.

«Η αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα», δήλωσε. «Για πολλούς πολίτες, παραμένει δύσκολο να κατανοήσουν γιατί η ΕΕ είναι ανίκανη να λάβει αποφασιστικές αποφάσεις».

Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία και μερικές άλλες αντιπροσωπείες αντιτίθενται σταθερά στην επιβολή κυρώσεων, παρά τη γενική πολιτική συμφωνία για περιοριστικά μέτρα σε εποίκους που κατηγορούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταβολή στάσης μετά τη συμφωνία Χαμάς–Ισραήλ

Μετά την ανακοίνωση ότι η Χαμάς και το Ισραήλ «ενέκριναν την πρώτη φάση» μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, άφησε να εννοηθεί ότι η ΕΕ ενδέχεται να αναθεωρήσει τη στάση της.

«Οι κυρώσεις είχαν προταθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, και αν το πλαίσιο αλλάξει, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή της πρότασης», δήλωσε.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η Κομισιόν δεν σκοπεύει να αποσύρει το σχέδιο, ακόμη κι αν η προοπτική μιας διαρκούς εκεχειρίας δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή του.

