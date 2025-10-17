Τζέι Ντι Βανς: Ρώσοι και Ουκρανοί «δεν είναι έτοιμοι» να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο συντηρητικό αμερικανικό δίκτυο Newsmax ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε αδιέξοδο παρά τους μήνες διαπραγματεύσεων.

«Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί απλώς δεν βρίσκονται σε σημείο όπου μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Βανς, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εργάζονται ενεργά για μια διευθέτηση.

Ο Τραμπ περιμένει τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με την προμήθεια όπλων, ανάμεσά τους και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Tomahawk.

Παράλληλα όμως, με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου στην αναγγελία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη. Εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί θα είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών μέσα σε τρεις μήνες, και, το σημαντικότερο, η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο προέδρων σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.