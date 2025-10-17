ΟΗΕ: 560 τόνοι τροφίμων εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στη βόρεια Λωρίδα

Ο ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι κατά μέσο όρο 560 τόνοι τροφίμων εισέρχονται στη Γάζα την ημέρα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, αλλά οι αυτοκινητόδρομοι δυσκολεύονται να φτάσουν στην πόλη της Γάζας που έχει πληγεί από τον λιμό λόγω των κατεστραμμένων από τον πόλεμο δρόμων και των συνεχιζόμενων κλεισιμάτων βασικών οδών βοήθειας προς τα βόρεια.

Με τις συνθήκες λιμού σε περιοχές της Γάζας, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε την Τετάρτη ότι χιλιάδες οχήματα βοήθειας θα πρέπει να εισέρχονται εβδομαδιαίως για να αντιμετωπίσουν μια κρίση που χαρακτηρίζεται από υποσιτισμό, αστεγία και κατάρρευση των υποδομών.

«Είμαστε ακόμα κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά το προσεγγίζουμε… Η εκεχειρία άνοιξε ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα και τάχιστα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, Αμπίρ Ετέφα, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Το WFP δήλωσε ότι δεν είχε ξεκινήσει τις διανομές στην πόλη της Γάζας, επισημαίνοντας το συνεχιζόμενο κλείσιμο δύο συνοριακών περασμάτων, του Ζικίμ και του Ερέζ, με το Ισραήλ να βρίσκεται στα βόρεια του θύλακα όπου το ανθρωπιστικό φιάσκο είναι πιο οξύ.

«Εξαιρετικά δύσκολη» η πρόσβαση στη Γάζα

«Η πρόσβαση στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα είναι εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε ο Ετέφα, λέγοντας ότι η μετακίνηση των κομβόι με αλεύρι σίτου και έτοιμα προς κατανάλωση δέματα τροφίμων από το νότιο τμήμα της περιοχής παρεμποδίζεται από σπασμένους ή αποκλεισμένους δρόμους.

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες στο βορρά, εδώ ξεκίνησε ο λιμός. Για να αντιστρέψουμε την κατάσταση σε αυτόν τον λιμό…, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες».

Αν και μικρές ποσότητες προϊόντων διατροφής έχουν φτάσει στο βορρά – την περιοχή του πιο σκληρού και καταστροφικού πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς – οι πομπές βοήθειας δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες τροφίμων εκεί.

«Χθες είχαμε 57 φορτηγά (στη νότια και κεντρική Γάζα). Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο επίπεδο των περίπου 80-100 φορτηγών την ημέρα», δήλωσε ο Ετέφα.

Περίπου 950 φορτηγά πέρασαν στη Γάζα την Πέμπτη μέσω των σημείων διέλευσης Κερέμ Σαλόμ και Κισουφίμ με το Ισραήλ, δήλωσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επικαλούμενο στοιχεία από την COGAT, την υπηρεσία στρατιωτικής βοήθειας του Ισραήλ, τα οποία δόθηκαν στους μεσολαβητές.

Αυτό ακολούθησε την άφιξη περίπου 715 φορτηγών στη Γάζα την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων 16 που μετέφεραν καύσιμα και φυσικό αέριο, δήλωσε το OCHA.

Η οργάνωση UN Women, μια υπηρεσία του ΟΗΕ που παρέχει προγράμματα και προωθεί πρότυπα για τα δικαιώματα των γυναικών, δήλωσε ότι υπάρχει «συντριπτική ανάγκη» στη Γάζα για τρόφιμα, φάρμακα και προστασία, ιδίως για τις γυναίκες.

«Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να σταμάτησε τις μάχες, αλλά δεν τερμάτισε την κρίση. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και κορίτσια χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια και σχεδόν ένα τέταρτο του εκατομμυρίου χρειάζονται επείγουσα επισιτιστική υποστήριξη», δήλωσε η Σοφία Κάλτορπ της υπηρεσίας.

Πηγή: Reuters