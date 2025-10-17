Κρεμλίνο: Πρέπει να γίνουν πολλά προτού οριστεί ημερομηνία για το ραντεβού Τραμπ – Πούτιν

Τις πρώτες προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ άρχισε να βάζει στο τραπέζι το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η συνάντηση των δύο προέδρων μπορεί να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων, ή λίγο αργότερα, όμως υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να επιλυθούν προτού καταστεί δυνατό να οριστεί ημερομηνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να επικοινβωνήσουν τηλεφωνικά και να ορίσουν συνάντηση προκειμένου να διευθετήσουν πολλά θέματα πριν από τη συνάντηση.

«Υπάρχουν πολλά θέματα, πρέπει να οριστούν οι διαπραγματευτικές ομάδες και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, όλα θα πρέπει να γίνουν κατά στάδια, όμως, βέβαια, η βούληση των προέδρων είναι εκεί», είπε ο Πεσκόφ.

«Η συνάντηση κορυφής θα μπορούσε πράγματι να λάβει χώρα εντός δύο εβδομάδων ή λίγο αργότερα. Υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι τίποτα δεν θα πρέπει να αφεθεί για αργότερα».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε μια διευθέτηση προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ειρηνικά.

Επικοινωνία με Ορμπαν

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την επικείμενη συνάντηση κορυφής και πως ο Ορμπάν είπε ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τη συνάντηση.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να έχουν μια δεύτερη συνάντηση κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που προβλέπεται προσωρινά να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, μετά τη συνάντηση που είχαν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα που απέτυχε να καταγράψει σημαντική πρόοδο.

Η ξαφνική ανακοίνωση έγινε την παραμονή μιας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας στο Κίεβο πυραύλων κρουζ Tomahawk.