Γάζα: Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας, παρά τη μη επιστροφή όλων των σορών ομήρων

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η οποία έθεσε τέλος στις μάχες στη Γάζα μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι υπάρχει ανάγκη να ολοκληρωθεί η σύσταση μιας επιτροπής υποστήριξης της κοινότητας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο της στη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο, καθώς η Χαμάς δεν έχει παραδώσει τις σορούς των τελευταίων 19 νεκρών ομήρων.

Για «σκόπιμη καθυστέρηση» κάνει λόγο το Ισραήλ

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς παρακρατεί σκόπιμα τουλάχιστον μερικά από τα πτώματα, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση επιμένει ότι δεν μπορεί να τα εντοπίσει λόγω του επιπέδου καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Reuters