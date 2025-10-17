Logo Image

Γάζα: Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας, παρά τη μη επιστροφή όλων των σορών ομήρων

Κόσμος

Γάζα: Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας, παρά τη μη επιστροφή όλων των σορών ομήρων

REUTERS/Ammar Awad

Για «σκόπιμη καθυστέρηση» στην επιστροφή των σορών κάνει λόγο το Ισραήλ

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η οποία έθεσε τέλος στις μάχες στη Γάζα μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Η τρομοκρατική οργάνωση αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι υπάρχει ανάγκη να ολοκληρωθεί η σύσταση μιας επιτροπής υποστήριξης της κοινότητας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο της στη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο, καθώς η Χαμάς δεν έχει παραδώσει τις σορούς των τελευταίων 19 νεκρών ομήρων.

Για «σκόπιμη καθυστέρηση» κάνει λόγο το Ισραήλ

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς παρακρατεί σκόπιμα τουλάχιστον μερικά από τα πτώματα, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση επιμένει ότι δεν μπορεί να τα εντοπίσει λόγω του επιπέδου καταστροφής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: Reuters 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube