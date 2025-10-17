Logo Image

Κομισιόν: Ευπρόσδεκτη μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, εφόσον προωθεί την ειρήνη στην Ουκρανία

Κόσμος

Κομισιόν: Ευπρόσδεκτη μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, εφόσον προωθεί την ειρήνη στην Ουκρανία

REUTERS/Yves Herman

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Κομισιόν δείχνει να βλέπει θετικά την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «προωθεί την ειρηνευτική διαδικασία» στην Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ.

Σε συμφωνία για συνάντηση στη Βουδαπέστη, κατέληξε η «μακρά τηλεφωνική συνομιλία» – ξεπέρασε τις δύο ώρες – μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών, μετά την συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, με ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς αρχικά να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Αργότερα, δήλωσε πως η συνάντηση θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube