Κομισιόν: Ευπρόσδεκτη μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη, εφόσον προωθεί την ειρήνη στην Ουκρανία

Η Κομισιόν δείχνει να βλέπει θετικά την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «προωθεί την ειρηνευτική διαδικασία» στην Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ.

Σε συμφωνία για συνάντηση στη Βουδαπέστη, κατέληξε η «μακρά τηλεφωνική συνομιλία» – ξεπέρασε τις δύο ώρες – μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, η πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών, μετά την συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, με ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς αρχικά να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Αργότερα, δήλωσε πως η συνάντηση θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.