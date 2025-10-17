Βρετανία: Στη φυλακή τρεις νεοναζί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί εξτρεμιστές καταδικάστηκαν σε συνολικά 29 χρόνια φυλάκισης την Παρασκευή, με την κατηγορία σχεδιασμού επίθεσης σε τζαμιά ή συναγωγές στο πλαίσιο αυτού που θεωρούσαν έναν επερχόμενο «φυλετικό πόλεμο».

Ο Μπρόγκαν Στιούαρτ, 25 ετών, ο Μάρκο Πιτσέτου, 26 ετών, και ο Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, 35 ετών, προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια όταν συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, δήλωσαν οι εισαγγελείς στη δίκη τους.

Οι τρεις κατηγορήθηκαν επίσης για δύο κατηγορίες συλλογής πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες σε κάποιον που προετοιμάζει τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ο Ρίνγκροουζ κατηγορήθηκε για κατασκευή εξαρτήματος για πυροβόλο όπλο τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Δήλωσαν αθώοι, αλλά οι ένορκοι στο Δικαστήριο του Σέφιλντ τους καταδίκασαν για όλες τις κατηγορίες τον Μάιο.

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης

Η δικαστής Γιοχάνα Κατς καταδίκασε τον Στιούαρτ, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, σε 11 χρόνια φυλάκιση. Ο Ρίνγκροουζ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση και ο Πιτσέτου σε οκτώ χρόνια.

Ο εισαγγελέας Τζόναθαν Σάντιφορντ είχε δηλώσει στους ενόρκους ότι οι τρεις κατηγορούμενοι εξέφρασαν θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ και τους δράστες διαβόητων τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και μίσος για τους μη λευκούς, ιδίως τους Μουσουλμάνους και τους μετανάστες.

«Ήταν η πεποίθησή τους ότι σύντομα θα ερχόταν μια στιγμή που θα υπήρχε ένας φυλετικός πόλεμος μεταξύ των λευκών και των άλλων φυλών», είπε ο Σάντιφορντ.

Μεταξύ εκατοντάδων μηνυμάτων που έστειλαν οι τρεις, συμπεριλαμβανομένων και σε μια ομάδα Telegram με τίτλο «Einsatz 14», οι κατηγορούμενοι συζήτησαν την εκτέλεση του τότε πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ και τα βασανιστήρια ιμάμηδων.

Ο αρχιεπιθεωρητής Τζέιμς Ντάνκερλι, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας στη Βορειοανατολική Αγγλία, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι τρεις «υιοθέτησαν άθλιες ρατσιστικές απόψεις και υποστήριξαν τη βία, όλα για να υποστηρίξουν την ακροδεξιά νοοτροπία τους».

«Μέρος της υπεράσπισής τους στο δικαστήριο ήταν ότι όλα ήταν φαντασία ή απλώς μέρος μιας ακίνδυνης συζήτησης, ωστόσο και οι τρεις έλαβαν μέτρα στον πραγματικό κόσμο για να σχεδιάσουν και να προετοιμαστούν για την πραγματοποίηση μιας επίθεσης εναντίον αθώων πολιτών», πρόσθεσε ο Ντάνκερλι.

Πηγή: Reuters