Βρετανία: Επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στο Βατικανό με στόχο τη σύσφιξη των δεσμών Αγγλικανών-Καθολικών

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας θα συναντήσουν τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό την επόμενη εβδομάδα, σε μια επίσκεψη που θεωρείται ένδειξη σύσφιξης των δεσμών μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Αγγλικανικής Κοινωνίας, πέντε αιώνες μετά τον ταραχώδη χωρισμό τους.

Το βρετανικό βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στις 22 Οκτωβρίου για τη διήμερη επίσημη επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο στο Βατικανό και όχι στην γύρω Ιταλία.

Ο Κάρολος, ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα προσευχηθεί μαζί με τον Λέοντα στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού σε μια οικουμενική λειτουργία στις 23 Οκτωβρίου, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Βατικανό, στην πρώτη κοινή προσευχή που περιλαμβάνει Βρετανό μονάρχη και Καθολικό πάπα από το 1534.

Ο βασιλιάς θα επισκεφθεί επίσης αργότερα την ίδια ημέρα τη Βασιλική του Αγίου Παύλου Έξω από τα Τείχη της Ρώμης, μία από τις τέσσερις πιο σεβαστές εκκλησίες του Καθολικισμού, όπου ο Λέων του έχει απονείμει τον νέο τίτλο του «Βασιλικού Αδελφού» ή αδελφού, στο συνδεδεμένο αβαείο.

«Αυτό είναι σίγουρα ένα ιστορικό γεγονός», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Φλάβιο Πάτσε, ανώτερος αξιωματούχος του Βατικανού υπεύθυνος για τον οικουμενικό διάλογο. «Είναι η αναγνώριση ενός κοινού ταξιδιού» μεταξύ των δύο Εκκλησιών, είπε.

Ο Βασιλιάς Κάρολος θα λάβει ειδική θέση στην Καθολική Εκκλησία

Η Καθολική Εκκλησία, με 1,4 δισεκατομμύρια μέλη, και η Αγγλικανική Κοινωνία, με 85 εκατομμύρια μέλη, βελτιώνουν τους δεσμούς τους από τη δεκαετία του 1960, αλλά τα σχέδια για την επίσκεψη αντιπροσωπεύουν μερικά από τα ισχυρότερα βήματα αναγνώρισης που έχουν γίνει μέχρι σήμερα μεταξύ των δογμάτων.

Οι διδασκαλίες των δύο παραδόσεων συμπίπτουν σε πολλά σημαντικά ζητήματα, αλλά η Καθολική Εκκλησία δεν χειροτονεί γυναίκες και γενικά δεν επιτρέπει στους ιερείς να παντρεύονται.

Η Εκκλησία της Αγγλίας είναι μία από τις 46 αυτόνομες εκκλησίες σε περίπου 165 χώρες που μαζί αποτελούν την Αγγλικανική Κοινωνία.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, διορισμένος από τον Βρετανό μονάρχη κατόπιν συμβουλής του πρωθυπουργού, ηγείται της Αγγλικής Εκκλησίας και θεωρείται η πνευματική κεφαλή της παγκόσμιας Κοινωνίας.

Ο Κάρολος, ο οποίος επισκέφθηκε το Βατικανό τον Απρίλιο με την Καμίλα νωρίτερα φέτος για να δει τον Πάπα Φραγκίσκο λίγο πριν από τον θάνατο του ποντίφικα, θα λάβει επίσης μια ειδική θέση στην αψίδα της βασιλικής της Ρώμης.

Η ξύλινη καρέκλα, που στο μέλλον θα προορίζεται μόνο για χρήση από Βρετανούς μονάρχες, είναι διακοσμημένη με το οικόσημο του βασιλιά και το οικουμενικό σύνθημα «Ut unum sint» (Ότι μπορούν να είναι ένα).

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι δεν θα συμμετάσχει στην επίσκεψη

Η διάσπαση μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας επισημοποιήθηκε το 1534, όταν ο βασιλιάς Ερρίκος Η΄ αποσχίστηκε από την παπική εξουσία, αφού ο Πάπας Κλήμης Ζ΄ αρνήθηκε να ακυρώσει τον γάμο του με την Αικατερίνη της Αραγωνίας.

Η επιθυμία του Ερρίκου για έναν άνδρα κληρονόμο – και μια νέα σύζυγο που θα μπορούσε να του προσφέρει έναν – ήταν ο άμεσος καταλύτης, αλλά έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως η κατάσχεση εκκλησιαστικών περιουσιακών στοιχείων από το αγγλικό στέμμα και η ανάπτυξη προτεσταντικών ιδεών στην Αγγλία.

Σήμερα, ο ρόλος του Βασιλιά στην Εκκλησία της Αγγλίας είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός.

Η Σάρα Μάλαλι, η οποία ονομάστηκε η πρώτη γυναίκα που έγινε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν αναμένεται να συμμετάσχει στην βασιλική επίσκεψη, καθώς δεν έχει ακόμη ενθρονιστεί στον ρόλο της.

Η λειτουργία στην Καπέλα Σιξτίνα στις 23 Οκτωβρίου θα περιλαμβάνει δύο βασιλικές χορωδίες, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Βατικανό, και ο Κάρολος και ο Λέων θα έχουν μια συνάντηση στη συνέχεια για να συζητήσουν ζητήματα κλιματικής βιωσιμότητας.

Πηγή: Reuters