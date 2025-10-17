Ισπανία: Θρίλερ με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Ύποπτος ο γιος του

Τις συνθήκες του θανάτου του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Αντιτς τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οποίος αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, ερευνά η ισπανική αστυνομία, με τον γιο του να θεωρείται πλέον ύποπτος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Ισακ Αντιτς, 71 ετών, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο 2024 λόγω πτώσης κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η αστυνομία πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας και επικεντρώνεται στον ρόλο του γιου του 71χρονου, Τζόναθαν Αντιτς.

Αντιφάσεις

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του όχι μόνο δεν έπεισε, αλλά αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες, σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Vanguardia, που επίσης επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν Αντιτς μετατράπηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη, όπου το 1984 άνοιξε το πρώτο κατάστημα της Mango.

Πλέον, η εταιρεία είναι παρούσα σε περισσότερες από 120 αγορές και διαθέτει περισσότερους από 16.400 εργαζομένους παγκοσμίως, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ισακ Αντιτς ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ισπανίας, με το Forbes να εκτιμά την περιουσία του ίδιου και της οικογένειάς του στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.