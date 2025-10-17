Ο άνθρωπος που αλλάζει το Πεντάγωνο (και δεν είναι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας)

Το 2019 ο Πιτ Χέγκσεθ είχε καταγγείλει την «αδικία» σε βάρος ενός πεζοναύτη της μονάδας Navy SEAL του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι μαχαίρωσε έναν 17χρονο κρατούμενο του Ισλαμικού Κράτους.

Η υπόθεση τράβηξε την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε τελικά χάρη στον πρώην αξιωματικό Έντι Γκάλαχερ επειδή πόζαρε με το πτώμα του 17χρονου και αποκατέστησε τον βαθμό του.

Τον Γκάλαχερ υπερασπίστηκε στο δικαστήριο εκείνη την εποχή ο Τιμ Παρλατόρε, ο οποίος έχει σημαντική στρατιωτική εμπειρία ως πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Τότε είχε δηλώσει: «Αν θέλετε να κλείσετε τον πελάτη μου στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, θα πρέπει να περάσετε πάνω από το πτώμα μου».

Η υπόθεση εκτόξευσε την καριέρα του Παρλατόρε, ο οποίος στη συνέχεια υπηρέτησε ως προσωπικός δικηγόρος τόσο του Τραμπ όσο και του Χέγκσεθ.

Ανιχνευτές ψεύδους και περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης

Σήμερα έχει προσληφθεί στο Πεντάγωνο ως σύμβουλος μερικής απασχόλησης του υπουργού Άμυνας, έχοντας αναλάβει τη σύνταξη νέων κατευθυντήριων- περιοριστικών- γραμμών για τα μέσα ενημέρωσης, κάτι που έχει χαρακτηριστεί από την Ένωση Τύπου του Πενταγώνου ως «ένα πρωτοφανές μήνυμα εκφοβισμού» προς τους δημοσιογράφους στον τομέα της Άμυνας.

Η νέα πολιτική απαιτεί από τους δημοσιογράφους να λαμβάνουν έγκριση από το Πεντάγωνο πριν από κάθε δημοσίευση, ακόμη και αν δεν γράφουν για διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Ο Παρλατόρε έχει δεχθεί επίσης κριτική για ανιχνευτές ψεύδους στο Πεντάγωνο και την πρόσληψη ενός πρώην συνεργάτη του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ταυτόχρονα, η απόφασή του να συνεχίσει τη δικηγορία ενώ παράλληλα υπηρετεί ως στρατιωτικός αξιωματικός, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο προσωπικό του Πενταγώνου.

Ο 46χρονος Παρλατόρε εντάχθηκε στην ομάδα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας τον Μάρτιο ως ειδικός σύμβουλος και του ανατέθηκε η επίβλεψη μιας έρευνας για τις διαρροές που ζήτησε ο Πιτ Χέγκσεθ μετά από μια σειρά ντροπιαστικών αποκαλύψεων σχετικά με τα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ στον Παναμά και την παρουσία του Έλον Μασκ στον Λευκό Οίκο.

Ένα μήνα μετά, τρία από τα ανώτερα στελέχη που διορίστηκαν από τον Χέγκσεθ κατηγορήθηκαν για απιστία και απολύθηκαν, με αποτέλεσμα ο στενός κύκλος του υπουργού Άμυνας να περιοριστεί στη σύζυγό του και τον Παρλατόρε.

Ο Παρλατόρε φέρεται επίσης να έχει έρθει σε επαφή με το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Άμυνας, την ανεξάρτητη εποπτική αρχή που παρακολουθεί το συγκεκριμένο υπουργείο, σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση του φιάσκο της συνομιλίας στο Signal για επικείμενη στρατιωτική επίθεση στην Υεμένη, στην οποία προστέθηκε κατά λάθος δημοσιογράφος.

Παραδόξως, ο Παρλατόρε έχει λάβει γνώση της έρευνας, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε στην ομαδική συνομιλία, σύμφωνα με τους New York Times.

Ραδιούργος και αυθάδης

Ενώ οι συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν ραδιούργο και αυθάδη, η επιρροή του υπερβαίνει κατά πολύ τον τρέχοντα βαθμό του ως διοικητή του ναυτικού ως έφεδρος, αναφέρει η Washington Post.

Η απασχόλησή του στο υπουργείο Άμυνας, επιτρέπει στον Παρλατόρε να περιπλανιέται στους διαδρόμους του Πενταγώνου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της αμυντικής πολιτικής, διατηρώντας παράλληλα μια επικερδή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει προηγουμένως υπερασπιστεί τον Χέγκσεθ εναντίον κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση και πρόσφατα έχει μηνύσει τον ίδιο τον στρατιωτικό κλάδο στον οποίο υπηρετεί ως έφεδρος του ναυτικού, αναφέρει το Politico.

Ο ίδιος απορρίπτει την κριτική, λέγοντας ότι δεν «πουλάει πολιτική επιρροή» και ότι παρουσιάζεται «ως δικηγόρος που κερδίζει υποθέσεις». «Κέρδιζα υποθέσεις πολύ πριν πελάτης μου προταθεί για υπουργός Άμυνας», έχει δηλώσει.

Έχει επίσης παρουσιάσει την εμπειρία του ως πολίτης ως μυστικό όπλο, ισχυριζόμενος ότι το «πολύπλευρο» υπόβαθρό του ως ποινικολόγος μπορεί να προσφέρει στον στρατό μια νέα προοπτική. «Ένα από τα τεράστια οφέλη του να είσαι έφεδρος είναι η δυνατότητα να φέρνω εξωτερική εμπειρία, και έχω πολλή εμπειρία σε πολλούς τομείς που κανένας εν ενεργεία δικηγόρος ή δικηγόρος καριέρας στο γραφείο του γενικού συμβούλου δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει», δήλωσε στην Washington Post. «Έτσι, με καλούν για διάφορα μη συνηθισμένα θέματα».