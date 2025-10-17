Ρουμανία: Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι – Κατέρρευσαν όροφοι, τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, μετά από έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στο Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν ολόκληροι όροφοι.

Από την έκρηξη έσπασαν κιόλας τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Biziday.

«Το κτίριο κινδυνεύει με κατάρρευση, γι’ αυτό τον λόγο οι πυροσβέστες προχωρούν σε πλήρη εκκένωσή του», δήλωσε ο Ράεντ Αραφάτ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εκτάκτων Καταστάσεων, σε δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές αποφάσισαν να αποκλείσουν την περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη.

Ομάδες σωστικών συνεργείων συνέχιζαν να αναζητούν πιθανά άλλα θύματα.

Η πιθανότερη αιτία της έκρηξης είναι διαρροή αερίου, δήλωσε ο Αραφάτ, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Νόμιζα ότι μας βομβάρδιζαν», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ άλλοι πίστεψαν ότι γινόταν σεισμός.

Δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Δύο από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Από την έκρηξη έσπασαν παράθυρα σε κοντινό σχολείο, το οποίο εκκενώθηκε. Κάποιοι μαθητές τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση εποπτείας σχολείων του Βουκουρεστίου, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ