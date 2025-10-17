Ρουμανία: Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι – Κατέρρευσαν όροφοι, δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, μετά από έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στο Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν ολόκληροι όροφοι.

Από την έκρηξη έσπασαν κιόλας τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Biziday.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ