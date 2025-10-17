Logo Image

Ρουμανία: Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι – Κατέρρευσαν όροφοι, δύο νεκροί

Κόσμος

Ρουμανία: Έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι – Κατέρρευσαν όροφοι, δύο νεκροί

Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, μετά από έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στο Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν ολόκληροι όροφοι.

Από την έκρηξη έσπασαν κιόλας τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Biziday.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube