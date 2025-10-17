Η Βουδαπέστη κόβει τη φόρα της Ουκρανίας – Η «Ημέρα της Μαρμότας» με Τραμπ και Πούτιν

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα μετά την επικοινωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τις «δεύτερες σκέψεις» που φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν στην αμερικανική πλευρά αναφορικά με την προμήθεια των πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο.

Το timing στη διπλωματία είναι το παν και οι χειρισμοί του Κρεμλίνου την συγκεκριμένη χρονική στιγμή φαίνεται ότι άγγιξαν την τελειότητα, σχολιάζει το CNN.

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον ηγέτη της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον και ενώ «ζυγίζει» δημόσια τους κινδύνους που συνδέονται με την παράδοση των Tomahawk στο Κίεβο, Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήριζαν την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ως «θετική και παραγωγική» η οποία «διεξήχθη σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης».

Σε αυτή την επικοινωνία, ο Πούτιν φαίνεται να υποστήριξε πως το μόνο που μπορούν να βλάψουν οι πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας είναι οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Μόσχας, και ούτε κατά διάνοια την κατάσταση στο πεδίο.

Και ο Τραμπ έσπευσε αμέσως να εκφράσει τις «δεύτερες σκέψεις» του όσον αφορά τους Tomahawk και ανακοινώσει ότι θα συναντηθεί «εντός δύο εβδομάδων» με τον Πούτιν στην Βουδαπέστη.

«Είναι η ιδέα μου ή μήπως βλέπουμε την Ημέρα της Μαρμότας;», διερωτάται ο στρατιωτικός αναλυτής Μικ Ράιαν.

Τακτική καθυστέρησης

Για πολλούς αναλυτές, πρόκειται για μια τακτική καθυστέρησης για να μην προμηθεύσει ο Τραμπ τους πυραύλους στην Ουκρανία. Ουσιαστικά, ο Πούτιν θέλει να κερδίσει χρόνο και ο Τραμπ του τον δίνει.

Το Κρεμλίνο άλλωστε έχει μάθει ότι η προσωπική εμπλοκή και η προοπτική μιας βραχυπρόθεσμης νίκης μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με οποιοσδήποτε επώδυνο συμβιβασμό, εξηγεί το CNN.

Win-win συνάντηση

Γι’ αυτό και, σύμφωνα με τον Μπαλάζ Γιαράμπικ του R.Politik, το νέο ραντεβού στη Βουδαπέστη δεν πρέπει να εκπλήσσει κανένα. «Για τους Τραμπ, Πούτιν και Όρμπαν, η Βουδαπέστη είναι μια win-win συνάντηση. Ο Τραμπ υποστηρίζει τον στενότερο Ευρωπαίο σύμμαχό του. Ο Όρμπαν φιλοξενεί μια πολυαναμενόμενη ‘’σύνοδο κορυφής για την ειρήνη’’ και ο Πούτιν επιστρέφει συμβολικά στην ΕΕ μετά από 3,5 χρόνια πολέμου», αναφέρει προσθέτοντας ότι το Κίεβο και οι Βρυξέλλες είναι σε δύσκολη θέση.

«Η Ουκρανία γνώριζε ότι οι Tomahawk δεν θα έρχονταν και η ΕΕ έχει ξεμείνει από χρήματα – τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ‘’παγώσει’’ είναι πλέον η μόνη επιλογή για να ‘’κρατηθεί’’ η Ουκρανία. Η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ παραμένει απαραίτητη – και δεν υπάρχει υποκατάστατο για τα επόμενα χρόνια», εξηγεί.

Θα έχουμε άλλη μία Αλάσκα;

Για τον αναλυτή, στην πραγματικότητα η συνάντηση αντικατοπτρίζει μια μετατόπιση στην δυνατότητα άσκησης επιρροής. «Η Μόσχα υπαγορεύει τον ρυθμό (του πολέμου) μέσω της ελεγχόμενης κλιμάκωσης, η Ουάσιγκτον μεταφέρει τη διπλωματία στην περιφέρεια της Ευρώπης και η ΕΕ έχει χάσει τόσο την ενότητα όσο και την πρωτοβουλία», λέει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο Ζελένσκι βρίσκεται υπό τεράστια πίεση την ώρα που η Ρωσία έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα.

Το πραγματικό ερώτημα όμως με βάση τις εξελίξεις είναι αν θα είναι η Βουδαπέστη μια επανάληψη της συνόδου της Αλάσκας, «μια ήσυχη δηλαδή συνεννόηση ΗΠΑ-Ρωσίας και ένα προεκλογικό σκηνικό για τον Όρμπαν» ή αν θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου. «Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος προς τον τερματισμό του πολέμου πλησιάζει, απλώς όχι με τους όρους της ΕΕ», εκτιμάει ο Γιαράμπικ.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, που βρίσκονται στην Ουάσινγκτον, υποστηρίζουν ότι η συζήτηση για τους Tomahawk είναι αυτό που ανάγκασε τον Πούτιν να επιστρέψει στον διάλογο. Από την αρχή άλλωστε δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ όντως το σκεφτόταν πραγματικά για τους πυραύλους ή απλώς μπλόφαρε. Και πιθανότατα μπορεί να ισχύει ότι η προοπτική απόκτησής τους από το Κίεβο να έφερε στο τηλέφωνο τον Ρώσο ηγέτη.

Ωστόσο το σκεπτικό της Μόσχας είναι ότι η απλή προοπτική προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να είναι αρκετή για να δελεάσει τον Τραμπ, ο οποίος διψάει για μια συμφωνία, να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές του απειλές, παρατηρεί το CNN που σημειώνει πως το Κρεμλίνο δεν φαίνεται να είναι έτοιμο να κάνει κάποιο βήμα προς συμβιβασμό

«Παρά την αύξηση των θυμάτων στα πεδία των μαχών και τις αυξανόμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της, που προκαλούν ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα, η Ρωσία έχει αποκλείσει σταθερά το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι να επιτύχει τους στόχους της», αναφέρει.

