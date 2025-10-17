Πούτιν: Συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία με Τραμπ

Μετά την επικοινωνία που είχε χθες ο Ρώσος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας στη Ρωσία είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ.

Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Ουγγαρία

Μετά από μία μακρά τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες, την οποία και οι δύο πλευρές τη χαρακτήρισαν «παραγωγική», οι Ντόνλαντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Η συνάντηση, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναμένεται «εντός δύο εβδομάδων περίπου», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν, ο Αμερικανό πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία ότι η συνάντησή τους θα μπορούσε να φέρει σημαντική πρόοδο στο ουκρανικό, παρόλο που η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα δεν κατέληξε σε κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι η Αλάσκα έθεσε πραγματικά τη βάση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Νομίζω ότι θα πετύχουμε, θα σώσουμε πολλές ζωές».

