Τραμπ: Αν η Χαμάς δεν σταματήσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, «θα πάμε να σκοτώσουμε» τα μέλη της – 80 Τούρκοι ειδικοί αναζητούν λείψανα ομήρων στα συντρίμμια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη με δράση κατά της Χαμάς για τις δημόσιες εκτελέσεις που διέπραξε η οργάνωση, μετά την αποχώρηση του Ισραήλ από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Τουρκίας ανακοίνωσαν πως έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ειδικούς για να βοηθήσουν στις έρευνες προκειμένου να ανακτηθούν πτώματα θαμμένα στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, που πρότεινε το σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος των τελευταίων δυο χρόνων, διεμήνυσε χθες μέσω Truth Social ότι «θα πάμε να σκοτώσουμε» τα μέλη του παλαιστινιακού κινήματος αν αυτό το τελευταίο «δεν σταματήσει να σκοτώνει κόσμο» στη Γάζα.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε», προειδοποίησε σε μήνυμα του Truth Social.

Αφότου σταμάτησαν οι μάχες, το κίνημα επεκτείνει την παρουσία του στον θύλακο, μεγάλο μέρος του οποίου έχει μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια, και την Τρίτη δημοσιοποίησε βίντεο με την εκτέλεση ανδρών που παρουσίασε ως «συνεργάτες» του Ισραήλ.

Πάντως η Χαμάς επανέλαβε χθες τη «δέσμευσή της» για την «εφαρμογή» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο και «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιχειρηματολόγησε πως επέστρεψε στο Ισραήλ τα λείψανα στα οποία μπόρεσε να έχει πρόσβαση και πρόσθεσε πως θα χρειαστούν «μεγάλες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός» για να ανακτηθούν όσα απομένουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε πάντως να καλεί το Ισραήλ να κάνει υπομονή την Τετάρτη. «Είναι μακάβρια διαδικασία (…) πάντως σκάβουν, σκάβουν στ’ αλήθεια» και «βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους.

80 Τούρκοι ειδικοί αναζητούν λείψανα ομήρων στα συντρίμμια

Χθες η Άγκυρα ανακοίνωσε πως έστειλε ειδικούς για να συμμετάσχουν στις έρευνες για την ανάσυρση θαμμένων πτωμάτων, «συμπεριλαμβανομένων των ομήρων». Κάπου 80 μέλη σωστικών συνεργείων, που επιχειρούν σε πολύ δύσκολα κι επικίνδυνα περιβάλλοντα, ιδίως έπειτα από σεισμούς, είναι ήδη επιτόπου, διευκρίνισαν οι τουρκικές αρχές.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη «αποφασισμένος» να φέρει πίσω «όλους τους ομήρους» σε επίσημη εκδήλωση για την επέτειο της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στον οποίο σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιέζεται από οικογένειες ομήρων, που απαίτησαν «να σταματήσει αμέσως η εφαρμογή κάθε άλλης διάστασης της συμφωνίας» όσο δεν έχουν επιστρέψει οι όμηροι.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απειλούσε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ξαναρχίσουν, «σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», αν «η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία».