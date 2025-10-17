Η απειλή των Τόμαχοκ θα φέρει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία;

Η αποστολή αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία υποτίθεται πως θα ήταν στο κύριο μενού της αποψινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο του προέδρου Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά την χθεσινή αιφνιδιαστική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό φαίνεται να μειώνονται.

Στον Πούτιν «δεν άρεσε» η ιδέα της παράδοσης των Τόμαχοκ, είπε ο Τραμπ.

Αφού ανακοίνωσε μια ακόμη συνάντηση με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου, στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, φάνηκε να αμβλύνει τις προσδοκίες της Ουκρανίας σχετικά με την παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να «αδειάσουν» το δικό τους απόθεμα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά της.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες είχε πει ότι μια τέτοια συμφωνία είναι πιθανή για τις ΗΠΑ. «Εάν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρήνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να κάνουν τον πόλεμο πολύ δαπανηρό για τη Ρωσία», δήλωσε ο Χέγκσεθ. Κάλεσε επίσης τους εταίρους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Η Μόσχα θέλει να εμποδίσει την Ουκρανία να αποκτήσει αυτά τα όπλα. Μετά τις υποδείξεις του Τραμπ το Σαββατοκύριακο, το Κρεμλίνο είχε ήδη προειδοποιήσει κατηγορηματικά τον Λευκό Οίκο κατά μιας τέτοιας παράδοσης και του κινδύνου πυρηνικών αντιποίνων.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η συζητούμενη παροχή αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία δεν θα αλλάξει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ. Ταυτόχρονα, θα προκαλούσε «σημαντική» ζημιά στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και στις προοπτικές για μια ειρηνική λύση.

Οι πύραυλοι αυτοί θα έδιναν στο Κίεβο τη δυνατότητα να χτυπήσει βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος. Αλλά τόσο, η Ουάσιγκτον όσο και το Κίεβο πιστεύουν ότι το θέμα των Τόμαχοκ φέρνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», εκτιμούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Ο Μάθιου Σάβιλ, διευθυντής στρατιωτικών επιστημών στο βρετανικό Βασιλικό Ινστιτούτο, προειδοποιεί ότι ενώ οι πύραυλοι δεν θα ήταν «θαυματουργό όπλο», οι Ρώσοι «σίγουρα θα είχαν λόγο να ανησυχούν» αν κατέληγαν σε ουκρανικά χέρια.

Βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων

Οι Τόμαχοκ είναι πύραυλοι Κρουζ για χερσαίες επιθέσεις που έχουν αναπτυχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετές δεκαετίες. Μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 880 χιλιόμετρα την ώρα, μεταφέρουν 450 κιλά εκρηκτικών και, ανάλογα με την παραλλαγή, έχουν βεληνεκές έως και 2.500 χιλιόμετρα. Κάθε μονάδα κοστίζει έως και δύο εκατομμύρια δολάρια. Ένα τυπικό πακέτο αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία-συγχρηματοδοτούμενο από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ- θα μπορούσε να περιλαμβάνει περίπου 100 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Ξεπερνούν κατά πολύ την εμβέλεια των 350 χιλιομέτρων των αμερικανικών πυραύλων ATACMS ή των ευρωπαϊκών Storm Shadow , με βεληνεκές 250 χιλιομέτρων. Αλλά το πιο σημαντικό, έχουν εξαιρετική ακρίβεια.

Μπορούν να πλήττουν στόχους με ακρίβεια ενός ή δύο μέτρων.« Οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα αποτελέσουν μια πρόκληση που η ρωσική αεράμυνα θα πρέπει να λάβει υπόψη», σύμφωνα με τον Βρετανό ειδικό.

Η χρήση χερσαίων Τόμαχοκ απαγορευόταν εδώ και καιρό από τη Συνθήκη INF μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Μόνο μετά την ακύρωση της συμφωνίας αυτής το 2019 και οι δύο χώρες επανέλαβαν την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.

Απειλή για τη ρωσική οικονομία

Ο ανεξάρτητος Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Κίριλ Μιχαήλοφ θεωρεί ότι με τους Τόμαχοκ , οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να πλήξουν οικονομικά σημαντικούς στόχους, διυλιστήρια πετρελαίου, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εγκαταστάσεις ενέργειας και φυσικού αερίου. «Τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά την οικονομία της Ρωσίας», λέει.

Ο Σάβιλ εκφράζει πάντως «κάποιο σκεπτικισμό», λέγοντας ότι οι Τόμαχοκ δεν θα κερδίσουν τον πόλεμο . Αλλά οι Ουκρανοί θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Η πιο σημαντική πτυχή, σύμφωνα με τον Βρετανό αναλυτή, θα ήταν η αλλαγή που θα αντιπροσώπευε αυτό στη θέση των ΗΠΑ , καθώς η Ουάσιγκτον θα έπρεπε να παράσχει τόσες πολλές πληροφορίες και δεδομένα που θα υποστήριζαν άμεσα τη χρήση αυτών των όπλων».

Πρόκληση για τη ρωσική άμυνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η απόφαση των ΗΠΑ να προμηθεύσει την Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ, θα προκαλέσει μια νέα σημαντική κλιμάκωση με την Ουάσιγκτον . Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία απλώς θα καταρρίψει τους πυραύλους και θα βελτιώσει τη δική της αεράμυνα.

«Οι Ρώσοι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις και έχουν προσαρμοστεί αργά με την πάροδο του χρόνου. Όταν έφτασαν οι πύραυλοι Storm Shadow και Scalp , ήταν εξαιρετικά ακριβείς και καταστροφικοί, αλλά οι Ρώσοι προσαρμόστηκαν με την πάροδο του χρόνου, ενισχύοντας τις άμυνές τους και αναπτύσσοντας πιο εκτεταμένα συστήματα», λέει ο Σάβιλ.

