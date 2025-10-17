Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο πλήγμα την Πέμπτη εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα και, για πρώτη φορά, υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των μελών του πληρώματός του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο.

Πρόκειται για τουλάχιστον το έκτο πλήγμα στην περιοχή με βάση όσα έχει ανακοινώσει η Ουάσιγκτον.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πέντε αμερικανικά πλήγματα αυτής της φύσης, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

Η νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, τελεί υπό αμφισβήτηση.

Οκτώ πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη στην Καραϊβική, στο πλαίσιο –όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος– της «εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την πάταξη των καρτέλ ναρκωτικών για να επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.

Ο Τραμπ ενέκρινε μυστική δράση της CIA κατά του Μαδούρο

Στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει δώσει το «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων εντός της Βενεζουέλας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από το Καράκας και έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, παρουσία του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ο Τραμπ δεν δίστασε να αναφερθεί δημοσίως σε επιχειρήσεις που, παραδοσιακά, παραμένουν καλυμμένες από πέπλο μυστικότητας.

«Το ενέκρινα για δύο λόγους», είπε. «Πρώτον, γιατί έχουν αδειάσει τις φυλακές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεύτερον, λόγω των ναρκωτικών. Πολλά έρχονται από τη Βενεζουέλα διά θαλάσσης, αλλά θα τους σταματήσουμε και στη στεριά».