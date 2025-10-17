Τραμπ: Η ιδέα για tomahawk «δεν άρεσε στον Πούτιν» – «Δεν μπορούμε να αδειάσουμε τα δικά μας αποθέματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Πέμπτη αμφιβολίες σχετικά με την παροχή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο, μία μέρα πριν συναντηθεί με τον ηγέτη της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να «αδειάσουν» τα δικά τους αποθέματα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για το ενδεχόμενο παροχής Tomahawk στην Ουκρανία, και ότι στον Πούτιν «δεν άρεσε η ιδέα».

Κακά νέα για τον Ζελένσκι;

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα κλιμακώνουν τον πόλεμο με μαζικές επιθέσεις σε ενεργειακά συστήματα, ενώ το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να απαντήσει σε σειρά ρωσικών αεροπορικών εισβολών.

Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι θα έβαζαν τη Μόσχα και άλλες μεγάλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας πυραυλικής επίθεσης από την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει αυτά τα όπλα στην Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ραντεβού με Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Τραμπ έκανε γνωστό πως πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του στην Ουγγρική πρωτεύουσα προκειμένου να συζητήσουν το τέλος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Το πολυαναμενόμενο τετ-α-τετ πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα στη επόμενες δύο εβδομάδες.

Πριν τη συνάντηση οι υπουργοί εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας πρόκειται να συνομιλήσουν προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες. Την είδηση έκανε αρχικά γνωστή το Κρεμλίνο με τον Αμερικανό πρόεδρο να την επιβεβαιώνει στη συνέχεια.