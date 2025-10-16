Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με ευρεία συναίνεση πρόταση που προβλέπει την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαδικτυακής προστασίας των ανηλίκων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πολιτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε επόμενη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου θα καθοριστούν και οι τελικές παράμετροι εφαρμογής της.

Ως εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη γνωμοδότηση για τον αντίκτυπο των κοινωνικών δικτύων και του ψηφιακού περιβάλλοντος στους νέους ορίστηκε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της αρμόδιας Επιτροπής.

Η έκθεση που ετοιμάζεται θα αποτυπώνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο —από τον ψηφιακό εθισμό έως την έκθεση σε επιβλαβές ή παράνομο περιεχόμενο— και θα καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, πιο υπεύθυνου και υγιούς ψηφιακού χώρου για τα παιδιά και τους εφήβους της Ευρώπης.

