Ουκρανός ΥΠΕΞ: Το αίτημα για tomahawk ανάγκασε τον Πούτιν να τηλεφωνήσει στον Τραμπ

Κόσμος

REUTERS/Alina Smutko

Η ανάρτηση του επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες σχετικά με την πιθανή προμήθεια αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk «ανάγκασε» τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καλέσει τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η σημερινή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πούτιν δείχνει πώς ακόμη και η συζήτηση για τους πυραύλους Tomahawk ανάγκασε ήδη τον Πούτιν να επανέλθει στον διάλογο με την Αμερική», δήλωσε στο X ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικά βήματα. Η ισχύς μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει δυναμική για την ειρήνη. Οι Ρώσοι δεν διαθέτουν πλέον καμία στρατηγική πρωτοβουλία. Το μόνο τους εργαλείο είναι η τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και η ελπίδα ότι ο χειμώνας μπορεί να γίνει όπλο που θα λειτουργήσει υπέρ τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς να δίνει ακριβή ημερομηνία.

Η απάντηση του Ούγγρου πρωθυπουργού – σε κλίμα χαράς – ήταν «Είμαστε έτοιμοι».

