Ουκρανία μετά την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν: Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου

Κόσμος

REUTERS/Stringer

Η Ρωσία απορρίπτει de facto τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σκορπώντας τον «τρόμο» στον άμαχο πληθυσμό, τόνισε σήμερα η Ουκρανή πρέσβειρα στην Ουάσινγκτον.

Οι δηλώσεις ήρθαν  λίγη ώρα αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «πρόοδο» που διαπίστωσε στην επικοινωνία του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία επέλεξε πυραύλους αντί του διαλόγου» δήλωσε η Όλγα Στεφανίσινα, αναφερόμενη στο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, «ένα πραγματικό πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Αυτές οι επιθέσεις, είπε η Στεφανίσινα, καταδεικνύουν ότι η στρατηγική της Μόσχας είναι αυτή της τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού.

Πηγή: ΑΜΠΕ

