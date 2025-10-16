«Είμαστε έτοιμοι!» – Ενθουσιασμένος ο Όρμπαν για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, χαιρέτισε την ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Αμερικής και Ρωσίας είναι εξαιρετικά νέα για τους ειρηνόφιλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη.

«Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε εμφατικά.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος του μετέφερε την είδηση και ότι οι προετοιμασίες για το πολυαναμενόμενο τετ-α-τετ έχουν ήδη ξεκινήσει.

I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway. Hungary is the island of PEACE! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν μακρά τηλεφωνική συνομιλία νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στην οποία «επετεύχθη μεγάλη πρόοδος» και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα.

«Ναι» στη Βουδαπέστη από τη Μόσχα

Ο Πούτιν τάσσεται υπέρ της συνάντησης, δήλωσε ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με το κρατικά ελεγχόμενο πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη Βουδαπέστη και ο πρόεδρός μας υποστήριξε αμέσως την ιδέα να διεξαχθεί μια πιθανή σύνοδος σε αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Η σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη θα ακολουθήσει έναν αρχικό γύρο συναντήσεων μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Ρώσων ομολόγων την επόμενη εβδομάδα, σε τόπο που θα καθοριστεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν έγινε πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ελπίζει να πείσει την Ουάσιγκτον να παράσχει πυραύλους Tomahawk και άλλα συστήματα όπλων που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει βαθύτερα τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από POLITICO